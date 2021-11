Nieuw logo Brussels Airlines leidt tot protest personeel

Circa honderd werknemers van Brussels Airlines voerden donderdag actie tegen het nieuwe logo van de luchtvaartmaatschappij.

De belangrijkste oorzaak van de actie is de ‘verkeerde timing’. “Het geld had beter gespendeerd kunnen worden. Er zijn andere prioriteiten’’, licht Tim Roelandt van de liberale vakbond toe tegenover Nieuwsblad.be. Hij doelt op de herstructureringen tijdens de coronacrisis en de werkdruk die in de zomer erg hoog was.

Dat het logo vernieuwd wordt en hoe het eruit ziet, is het probleem niet. “De mensen keren symbolisch hun rug naar het gebouw”, vult Olivier Van Camp van de socialistische vakbond aan. “We zijn op zich niet tegen een nieuw logo, want vernieuwing is geen probleem.’’

Logo #BrusselsAirlines et conditions de travail: ce jeudi matin l'ensemble des syndicats ont mené une action surprise vers le Hangar H41 de Zaventem ou la Direction de @FlyingBrussels organisait un événement. pic.twitter.com/j6mB6Mi1vB — michel henrion (@michelhenrion) November 18, 2021

Nieuw logo

De reden voor het nieuwe logo heeft te maken met het zogeheten transformatieplan Reboot Plus. Tijdens de coronacrisis moest de luchtvaartmaatschappij het hoofd boven water zien te houden. Daardoor vonden herstructureringen plaats volgens de eerste fase van het plan. Om verder te herstellen van die crisis is het van belang verdere veranderingen door te voeren zoals betere klantervaringen, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken. Brussels Airlines geeft aan dat A320neo’s de vloot gaan versterken.

Peter Gerber, CEO van Brussels Airlines, wil een nieuwe start. ‘’Onze klanten, die het beste verdienen, maar ook voor onze medewerkers, die zich engageren voor de transformatie die we doorvoeren en hier elke dag aan bijdragen. Daarom presenteren we vandaag de visuele vertaling van onze nieuwe start. Met deze nieuwe merkidentiteit zijn we klaar om onze klanten, onze medewerkers, onze partners en alle andere belanghebbenden te tonen dat we een bladzijde omslaan’’, licht hij toe.

© Brussels Airlines

Werkdruk moet omlaag

De manier van werken verdient volgens de vakbonden de nodige aandacht. Afgelopen zomer was de werkdruk, net zoals op Schiphol, enorm. “De werknemers willen vandaag vooral een signaal geven. We hopen dat dit niet in dovemansoren valt. We willen vooral een oplossing naar volgende zomer toe”, vervolgt Roelandt. Structurele oplossingen zijn er volgens Paul Buekenhout van de christelijke vakbond nog niet. Daarom roept hij de directie van de luchtvaartmaatschappij op te praten over dit probleem.