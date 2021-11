Vakbonden fel tegen luchtvaartverdrag met Qatar

De toename van het aantal vluchten van Qatar Airways in Europa stuitte eerder op felle kritiek. Volgens de Telegraaf zou het luchtvaartverdrag met ‘onvolledige informatie’ zijn goedgekeurd tot ongenoegen van vakbonden.

In de luchtvervoersovereenkomst staat dat de luchtvaartmaatschappij uit Qatar in plaats van 200 keer maximaal 400 keer naar Europa mag vliegen. In Nederland krijgt de maatschappij de mogelijkheid om zeven keer naar Schiphol te vliegen en veertien keer op andere luchthavens waar vooralsnog weinig bekend is om welke vliegvelden dat zou gaan.

Vakbonden niet geïnformeerd

Volgens de ministerraad zou KLM streven naar dit verdrag, maar dat wordt gretig ontkend. ‘’Door de concurrentie van Qatar Airways zijn lijnen van KLM verdwenen, dus hoe zou KLM hier nou voorstander van zijn van dit verdrag?”, vraagt voorzitter Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici zich af bij de Telegraaf. ‘’Wij zijn nooit geïnformeerd door KLM over deze deal. De holding in Parijs was wel voor de deal, maar dat is de lange arm van de Franse Staat en diens belangen in vliegtuigbouwer Airbus. Als vakbonden zijn wij hier mordicus op tegen.”

Vakbonden zijn fel tegen het verdrag dat de Europese Commissie onlangs tekende. Minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken geeft aan dat vakbonden bij de besluitvorming vertrokken waren, maar Joost van Doesburg van FNV is het daar niet mee eens. ‘’Er is geen vakbond in West-Europa, dan wel Brussel die een akkoord met Qatar zou hebben ondertekend. Vanuit principieel oogpunt zou je dat niet eens moeten willen”, zegt hij.

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) laat weten dat het lijkt alsof vakbonden eens zijn met het verdrag. ‘’Nu lijkt het net alsof de vakbonden akkoord waren met het luchtvaartverdrag met Qatar. Maar wij hebben juist als bonden in Nederland gepleit voor uitstel, in belang van banen in de luchtvaartsector. Dat lijkt gewoon terzijde geschoven’’, weerlegt een woordvoerder van VNV.

Regels in verdrag

Hoewel de vakbonden aangeven dat de concurrentiepositie van Europese maatschappijen onder druk komt te staan, vindt Eurocommissaris Adina Valean dat de overeenkomst snel in gebruik genomen moet worden. Op die manier wordt de concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen uit Europa en Qatar Airways eerlijker, betoogt ze.

In het verdrag staat echter wel dat maatschappijen uit Qatar overgehaald moeten worden om aan Europese sociale wet- en regelgeving te voldoen. Voorbeeld daarvan is dat werknemers uit dat land hun paspoort moeten inleveren. Probleem is dat dat in de Europese Unie niet mag. Daarnaast houdt Qatar Airways zich niet aan de eisen waar Europese maatschappijen zich wel aan moeten houden. De maatschappij uit het Midden-Oosten heeft daarentegen wel een flink aantal duurzamere Airbus A350’s en Dreamliners in gebruik.