Actiegroepen doen aangifte tegen Schiphol-managers

De Partij van de Dieren maakt zich er zorgen over dat de stikstofcompensatie van Lelystad Airport ten koste zou gaan van woningbouw, meldt de Telegraaf.

Deze compensatie houdt in dat de stikstofruimte ergens anders gebruikt kan worden voor de uitstoot van Lelystad Airport. Bijna nam de Tweede Kamer vorig maand een motie aan waarin het vliegveld in Flevoland geen stikstofdepositie krijgt binnen het beleidskader, genaamd Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Kritiek op cijfers Lelystad Airport

Volgens actiegroep Red de Veluwe is de uitstoot van Lelystad Airport veel hoger zijn dan als vermeld in de aanvraag van de PAS-melding. ‘’Lelystad Airport doorloopt net als alle andere meldingen het stappenplan van legalisatie, waarbij stap één bestaat uit het verifiëren of de toenmalig ingevoerde gegevens nog juist zijn”, reageert demissionair minister van Infrastructuur Barbara Visser tegen de Telegraaf.

De minister verwacht dat iedere melding ‘te goeder trouw’ is ingediend. ‘’Er is sinds 2014 sprake van voortschrijdend inzicht ten aanzien van de berekeningsmethodieken voor stikstofdepositie. Voor berekeningen wordt elke keer uitgegaan van de uitgangspunten die op dat moment gangbaar zijn en die zijn verwerkt in onder andere voorschriften en het rekeninstrumentarium.”

Actiegroepen doen het af als ‘onzin’

Leon Adegeest die namens de actiegroepen spreekt, noemt de uitspraak van Visser over de ingediende meldingen die niemand kan controleren ‘onzin’. Actiegroepen die tegen de opening van Lelystad Airport zijn hebben tegen ambtenaren van het dossier en Schiphol-managers aangifte gedaan. ‘’Al proberen ze dat nog angstvallig te verhullen. Maar de antwoorden zijn helder, er is aanvankelijk gerekend zonder de warmte van de motoren. Hierdoor is relatief veel ruimte gereserveerd”, licht hij toe.

Wanneer Lelystad Airport opengaat is nog niet bekend. In mei 2021 werd verwacht dat de luchthaven in het vierde kwartaal van 2021 open zou gaan, maar daar lijkt het vliegveld niet op af te stevenen.