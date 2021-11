Kritiek op Eindhoven Airport: onjuiste cijfers

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) claimt dat de cijfers van de geluidsruimte op Eindhoven Airport onjuist zijn, meldt Eindhovens Dagblad.

In 2019 ging oud-politicus Pieter van Geel met onder meer Eindhoven Airport en Transavia om de tafel. Tijdens dat gesprek kwam ter sprake dat het geluid en de overlast moeten afnemen. In het rapport Opnieuw verbonden staat dat de geluidsruimte tot 2030 met dertig procent moet verminderen. Echter, volgens BVM2 zijn de cijfers niet correct.

Geluidshinder toegenomen

Omwonenden geven aan dat de geluidshinder enorm is toegenomen. In het Luchthavenbesluit van 2014 geldt een maximale geluidsruimte van 10,3 vierkante kilometer. Dit wordt vergeleken met een berg. Hoe meer geluid, hoe hoger de berg. In plaats van de 10,3 vierkante kilometer is de geluidsruimte in 2019 12,7. Als oorzaak noemt Bernard Gerard, woordvoerder van BVM2, dat er meer gebruik gemaakt wordt van zwaardere machines zoals de Boeing 737-800. Transavia, TUI en Ryanair vliegen met deze vliegtuigen op Eindhoven Airport.

Volgens de omwonenden hanteert de overheid niet de 10,3 vierkante kilometer maar de 12,7. ‘’Hiermee is BVM2 het fundamenteel oneens. BVM2 vindt dat de geluidsruimte op deze manier eerst met 25% opgehoogd wordt, waarna deze dan weer in 10 jaar met 30% verkleind zou worden’’, stelt Gerard.

Eindhoven Airport laat weinig los over de uitspraken van BVM2. ‘’We kennen het standpunt van BVM2 hierover en hierover wordt gesproken binnen het LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg, red.). We hebben juist een overlegstructuur met elkaar opgericht om onder ander dit soort gevoelige punten goed met elkaar te bespreken en dat gaan we eerst doen’’, laat directeur Roel Hellemons via zijn woordvoerster weten.

Startprocedures op Eindhoven Airport veranderd

Verder geeft BVM2 aan dat het milieu rondom Eindhoven Airport vervuild wordt. Startprocedures van Boeings en Airbussen zijn volgens BVM2 veranderd, de zogeheten ‘NADP2-variant’. Dit houdt in dat vliegtuigen langer op lagere hoogte vliegen en dat leidt tot meer uitstoot van stikstof. Daarom vindt BVM2 dat het Luchthavenbesluit van 2014 en de milieueffectrapportage uit 2012 als uitgangspunt moeten dienen.