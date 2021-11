Toekomst Groningen Airport in gevaar? ‘Bodemloze put’

Statenlid van Partij van de Dieren Ankie Voerman zet vraagtekens bij de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Het in de gemeente Tynaarlo gelegen vliegveld koestert grootse plannen om in samenwerking met GroenLeven en New Energy Coalition de eerste ‘waterstofluchthaven’ van Europa te worden. Vorig jaar al opende Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een zonnepark tussen de start- en landingsbaan, platform en taxibaan, met een vermogen van 21,9 megawattpiek. Het streven is om met de opgewekte zonnestroom via elektrolyse op de luchthaven groene waterstof te produceren. De ambitie is de waterstof op vele manieren te gebruiken, variërend van het verwarmen van de gebouwen tot het realiseren van een multifueltankstation.

Echter, Voerman is kritisch op de plannen en noemt het een ‘bodemloze put’. ‘’Inmiddels denkt het vliegveld het gouden ei in handen te hebben met vliegen op waterstof. Economen en deskundigen op het gebied van waterstof doen de ‘groene’ strategie van Eelde af als luchtfietserij: de plannen van Eelde zijn gespeend van elke realiteitszin’’, zegt ze tegenover DvhN.

Groningen Airport Eelde wordt duurzamer

In april dit jaar gaf de CEO van Groningen Eelde Airport, Meiltje de Groot, aan dat het de bedoeling is om binnen vijf jaar elektrische vluchten tussen luchthavens uit te voeren. Verder lichtte ze toe dat er in Noord-Nederland veel kennis is op het gebied van waterstof en daar zou het bedrijf zich de komende tijd mee bezig willen houden. Het Statenlid kijkt daar echter anders naar. ‘’Groene waterstof moet op de eerste plaats worden ingezet voor openbaar vervoer, verwarming, groene industrie en andere toepassingen waar grote groepen mensen van profiteren.” Ze vraagt zich ook af in hoeverre het nuttig is om een ‘waterstofvliegveld’ te creëren. ‘’Is het uit oogpunt van duurzaamheid verantwoord om het uitermate schaarse aanbod van groene waterstof mede te gebruiken om relatief heel weinig personen over korte afstanden door de lucht te vervoeren, terwijl daar prima alternatieven met veel minder energie voor zijn?”

Vliegveld is kostenpost

Afgelopen periode zag de luchthaven zowel Great Dane Airlines als Green Airlines haar vluchten naar Groningen annuleren. Dat waren een harde (financiële) klappen voor het vliegveld. Die eerste maatschappij hervat vanaf 19 december de dienstregeling tussen Groningen Airport Eelde en Scandinavian Mountains (Zweden). Voerman weet niet of het gebruik van waterstof ertoe leidt dat het vliegveld weer winst maakt. ‘’Hoeveel provinciaal geld zal er nodig zal zijn om GAE in de tussentijd overeind te houden én om GAE op termijn op eigen benen te laten staan? Hoever wil het college hierin gaan en wanneer is de limiet bereikt en wordt er gestopt met het injecteren van publiek geld in het vliegveld?”, vraagt ze zich af.