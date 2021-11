Vader overleden die dochter beschermde tijdens crash

Bij een crash in Michigan (Verenigde Staten) kwam een vader om het leven toen hij zijn dochter probeerde te redden, schrijft CNN.

Bij het verongelukken van de Britton-Norman BN2P vonden vier mensen de dood, onder wie de vader die zijn 11-jarige dochter wilde beschermen. De andere slachtoffers waren twee mensen die hun honden naar de dierenarts wilden brengen én de piloot. Ook de beide honden overleefden de crash niet. De Federal Aviation Administration (FAA) en de National Transportation Safety Board (NTSB) onderzoeken de oorzaak van de crash in Michigan. De piloot is nog niet geïdentificeerd. Op 25 oktober jl. bezweek een vlieger in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij had opgelopen tijdens een landing op de luchthaven van Aminggaru (Indonesië).

Vader van dochter komt om bij crash

Ryan Wojan, een familievriend en zakenpartner van de omgekomen Mike Perdue, zegt tegenover CNN dat het meisje zich weinig van het ongeluk herinnert. Het enige wat de 11-jarige is bijgebleven is dat haar vader haar heel hard kneep. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het kind verschillende breuken heeft opgelopen. Ze onderging twee operaties. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend. Wojan staat nauw in contact met de vrouw van de overleden man. Zij zei volgens de familievriend dat ze wil dat iedereen weet wie haar man was. Dit vanwege ‘hoe hij zijn leven gaf voor zijn dochter’. Het gezin bestond uit vier kinderen.

Hond naar dierenarts

De twee mensen die onderweg waren om hun honden naar de dierenarts te brengen, waren onlangs verhuisd naar Beaver Island om daar een wijngaard op te zetten op het kleine Upper Michigan-eiland in het midden van Lake Michigan. “Kate en Adam waren voor elkaar bestemd”, zegt een familielid. “Ze hebben twintig levens geleefd in de tijd dat ze elkaar kenden. Kate was groter dan het leven. Ze wilde de wereld ervaren. Ze wilde het proeven. Ze wilde het verkennen en Adam was precies daar met haar.”