Eindhoven Airport decor van experiment

Op Eindhoven Airport gaat getest worden of zogeheten ‘shortstay‘ woningen toekomst kunnen hebben, meldt Eindhovens Dagblad.

Waar de woningen precies komen te staan en om hoeveel woningen het gaat, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat studenten, kenniswerkers en arbeidsmigranten de kans krijgen hiermee onderdak te krijgen. Dit is echter tijdelijk. Zij mogen er minimaal twee weken tot een half jaar wonen. Buitenlandse studenten krijgen mogelijk een uitzondering. Zij kunnen er dan een jaar verblijven. De ‘shortstay’-woningen moeten uitwijzen of het fijn is om te zijn gehuisvest tussen kantoren.

Naast de woningen probeert de gemeente er ook een en ander aan te doen om het gebied aantrekkelijk te maken voor de bewoners. Zo moeten er winkels en sportfaciliteiten gevestigd worden. Echter, de winkels mogen niet leiden tot concurrentie met detailhandel in het winkelcentrum van Meerhoven (rechts van Eindhoven Airport). Reden daarvoor is dat het winkelcentrum al lange tijd kampt met leegstand.

Oplossing op Eindhoven Airport?

Momenteel bevinden zich in de buurt van Eindhoven Airport een aantal kantoren. Volgens wethouder Stijn Steenbakker (CDA) leidt een strategie met alleen kantoren tot ‘groot verlies’. ‘’We gaan kijken of de combinatie van shortstay en kantoren een oplossing kan zijn voor de behoefte aan woonruimte én voor de toekomst van Flight Forum. Alleen kantoor is niet de toekomst’’, zegt de wethouder in een brief die in handen is van Eindhovens Dagblad.

Of het uiteindelijk een succes gaat worden moet de tijd uitwijzen. De politiek bepaalt of het tijdelijk wonen een toekomst heeft. Steenbakker geeft wel aan dat door het experiment de ontwikkeling van Eindhoven Airport en het kantorenpark niet in gevaar mag komen. De luchthaven laat zelf in een reactie aan het medium weten dat de mogelijkheden voor het vliegveld en bedrijven in de regio eveneens niet in het gedrang mogen komen.