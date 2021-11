Initiatief KLM-groep uniek in Goede Doelenland | Interview

Het oog én hart hebben voor het vele mensenleed op diverse van de bestemmingen waarop KLM vliegt, resulteerde in de oprichting van Wings of Support. Maar liefst 95% van elke euro gaat naar het goede doel.

Onder een heldere sterrenhemel en zittend rond een kampvuur, voerden KLM-crews bij herhaling gesprekken over de ellende die ze bij de bevolking aantroffen in plaatsen als Dar es Salaam (Tanzania) en Nairobi (Kenia). De nu gepensioneerde gezagvoerder Marinus den Dulk in het boek Farewell MD-11 – Journey of Inspiration: ‘We realiseerden ons des te meer hoe bevoorrecht wij waren. Zo ontstond de wens iets te kunnen betekenen voor die mensen en lokaal iets te verbeteren. We stelden ons voor een stichting in het leven te roepen die de bemanning zou ondersteunen bij het realiseren van projecten op de route.” KLM-hulpproject was de werktitel, de echtgenote van Marinus bedacht de uiteindelijke naam, Wings of Support (WOS).

KLM MD-11 als bakermat

‘Zowel KLM Flight Operations, een vrij kleine divisie waar veel mensen elkaar kennen, als de MD-11-bestemmingen en de collegiale sfeer aan boord, hebben ertoe bijgedragen dat de MD-11 “de bakermat van Wings of Support” mag worden genoemd’, aldus Marinus voor wie de cockpit van de inmiddels uitgefaseerde driemotorige jet langdurig het werkterrein was. Vele jaren vervulde hij de functie van voorzitter, nu is hij erevoorzitter. ‘Het begon in Afrika, waar destijds alleen de MD-11 kwam’, zegt de huidige voorzitter Annette Groeneveld. ‘Inmiddels hebben we projecten lopen op bestemmingen waarop we met andere machines op vliegen’, vertelt Annette. ‘De meeste daarvan bevinden zich in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.’ Hierop worden de Airbus A330, de Boeing 777 en 787 ingezet en tot begin vorig jaar ook nog de 747. Ook zijn er projecten in Europa gestart waar de 737 op de lijn zit, te weten Boekarest (Roemenië) en Kiev (Oekraïne).

MD-11 PH-KCD © Ralf Jaspers

Een betere start

Onlangs nam Annette de voorzittershamer over van Martine Roëll. ‘Ik zei meteen ja toen mij dat gevraagd werd’, vertelt ze. ‘Ik vind het heel leuk om via deze weg in contact te blijven met diverse KLM’ers.’ Tot voor kort was ze als senior purser in dienst bij de blauwe luchtvaartmaatschappij. Voor de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is ze nog altijd actief alleen niet meer als president. ‘WOS richt zich specifiek op kinderen’, zegt ze. ‘We willen ze een betere start geven in hun leven. Dat is ons DNA, waarbij onze insteek bestaat uit het beschikbaar stellen van voorzieningen op het gebied van onderwijs, dagopvang en medische zorg met een duurzaam karakter. We doen dat op locatie. We werken vanuit de vraag en ook vanuit de relatie. Mensen die via ons steun hebben gekregen, tippen anderen.’ Regelmatig kloppen lokale organisaties opnieuw aan bij WOS. ‘De ene keer gaat het om een kapotte pomp die vervangen moet worden, de andere keer om een keuken die aan renovatie toe is, de volgende keer om de bouw van een nieuw klaslokaal en soms ook om het betalen van het salaris van de docenten.’

Bouw van een school bij UPCO in Accra © Archief WOS

Het is geen kwestie van even vlug een zak geld afgeven. ‘We willen een goed beeld hebben van wat er speelt. We zien er bijvoorbeeld op toe dat een klaslokaal niet ineens de functie krijgt van een opslagruimte’, vertelt Annette. Aandacht voor continuïteit in het onderwijs is er eveneens. In Accra (Ghana) waren scholen dicht als gevolg van de coronapandemie. Annette: ‘Wij betaalden de leerkrachten gewoon door. Op de fiets gingen zij langs de kinderen en gaven hun toch les, buiten onder een boom.’

Wat lokaal geregeld kan worden wordt lokaal geregeld. ‘Stel dat er potloden nodig zijn. Daar gaan wij niet mee heen en weer vliegen. We kopen zo veel mogelijk ter plaatse in. De lokale bevolking heeft daar ook weer baat bij.’ Onderscheid in ras, geloof of politieke overtuiging wordt niet gemaakt.

Elk kind verdient een thuis en onderwijs © Archief WOS

Slippen

‘We runnen enkel projecten op plaatsen waar we slippen (overnachten. red)’, vertelt Annette. De rustperiode tussen twee vluchten op bestemmingen waar je minimaal een dag verblijft, schept de gelegenheid een project te bezoeken. Vandaar dat de kans niet altijd aanwezig is voor cockpitbemanningen, die immers op één type vliegen, om projectcoördinator te worden. Piloten op de Boeing 737 en de Embraer 190 of 195, machines die het Europese netwerk bedienen, slippen ook wel, maar hun stops zijn vaak te kort om een project te bezoeken. In elf uur tijd lukt dat gewoon niet. Voor hun collega’s op de Airbus A330 of de Boeing 777 of 787, machines die dus worden ingezet voor de lange vluchten, doet die mogelijkheid zich wel voor. Voor mensen die in de cabine werkzaam is het een ander verhaal omdat zij doorgaans op meerdere vliegtuigtypes worden ingezet. Veruit de meeste projectleiders zijn werkzaam in de cabine. Van de vliegers die dit werk doen is het merendeel vrouw.

Zuilen

Donateurs komen niet alleen uit de gelederen van KLM, KLM Cityhopper, Martinair en Transavia. De aanhoudende zoektocht naar zowel particulieren als bedrijven buiten de KLM-groep die de activiteiten van de stichting ondersteunen, bewerkstelligt dat er sponsoring plaatsvindt in de vorm van zowel geldelijke giften als giften in natura, zoals het ter beschikking stellen van producten of diensten. Meer dan eens wordt WOS aangewezen als erfgenaam. Ook worden er veel miles gedoneerd die gebruikt kunnen worden voor mensen die twee keer per jaar naar Amsterdam komen om sponsors te bezoeken. ‘We zijn vaak super verrast door de hoeken en de gaten waaruit geld komt’, zegt Annette. ‘In het bemanningencentrum heeft iemand zuilen neergezet waar het personeel vreemd geld in kan doen. Eens in de zoveel tijd wordt dat omgeruild naar euro’s. En die steken we dan weer in onze projecten.’

Golfen

Op 14 oktober jongstleden konden mensen golfen voor het goede doel. Het dagje uit, deelname € 150, bestond niet alleen uit het bedrijven van de golfsport. Er was een borrel, een live cooking buffet en een veiling. Prachtige kavels waren door diverse bedrijven beschikbaar gesteld, waaronder een Airbus A330-simulatorsessie voor twee personen, een tandemsprong vanaf Texel en businessclasstickets voor reizen naar diverse bestemmingen. Al met al bracht het jaarlijks terugkerende pretdagje dit keer € 36.000 in het geldlaatje van WOS.

Dam tot Damloop met onder anderen KLM-CEO Pieter Elbers © Archief WOS

Dam tot Damloop met KLM

Sinds 2004 organiseerde Koen Hesseling, inmiddels met pensioen maar voorheen werkzaam als financieel businessanalist Engineering & Maintenance bij KLM, maar liefst zestien keer dat er KLM’ers deelnamen aan de Dam tot Damloop. Stonden er de eerste keer zo’n 540 aan de start, de laatste keer waren dat er 1.170, afkomstig uit alle geledingen. Door de jaren heen haalde Koen maar liefst € 212.000 op voor diverse goede doelen, waarvan WOS € 42.000 in ontvangst mocht nemen. Een deel hiervan ging naar het Sure Prospects Institute in Uganda, een school met de visie dat ook kinderen met een beperking een opleiding moeten krijgen en daarmee kansen voor de toekomst.

Overhandiging waardecheques door Charley Valette aan Martine Roëll, op dat moment voorzitter WOS

© Valentin Ocheda

Farewell-boekenserie

Ook Charley Valette, gepensioneerd KLM-gezagvoerder en hoofdredacteur van de Farewell-boekenserie, liet de opbrengst van de boeken ten goede komen aan WOS. Namens de uitgever hiervan, de Stichting Farewell MD-11, doneerde hij in zijn totaliteit € 85.000. De opbrengst van de boeken over de MD-11 ging naar een project in Accra, een bestemming waarop deze machine vloog. Ook voor de opbrengst van de boeken over de Boeing 747 werd voor een project gekozen op een bestemming waar juist dit toestel een bekende verschijning was: Paramaribo. (Suriname), Wat betreft de opbrengst van de Fokker-boeken viel de keus op Sāo Paulo (Brazilië) waar de Embraers zijn gebouwd die KLM Cityhopper als opvolger van haar Fokkers in haar vloot verwelkomde.

Vlnr: Martine Bosua, bestuurslid en lid sponsorcommissie, Patrick van de Straat lid sponsorcommissie en Annette Groeneveld, voorzitter © Valentin Ocheda

Geen strijkstok

Een uniek selling point in het Goede Doelenland is het gegeven dat bij WOS 95% van elke euro aan een van de projecten wordt besteed. ‘We halen dus echt heel veel geld uit iedere euro’, zegt Annette. ‘Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Niemand ontvangt een salaris, alles gebeurt op basis van vrijwilligheid.’ Tot 2020 doneerde KLM het benodigde geld voor de vaste lasten, bestaande uit de rekeningen van de accountant, de kostprijs van de CBF-certificering, en het in de lucht houden van het IT-systeem. ‘Toen in 2020 de coronapandemie het luchtverkeer lamlegde wilden we dit niet meer’, vertelt Annette. Er bestaat nog altijd een samenwerkingsverband, maar zonder een financieel component. Het betreft puur het faciliteren, zoals het honoreren van verzoekvluchten. ‘Daardoor maken we ook geen reiskosten’, verduidelijkt Annette. ‘Een kantoor hebben we niet en we werken online.’ Vergaderruimte wordt gratis beschikbaar gesteld door Hyatt in Hoofddorp. De ondersteuning van het IT-systeem gebeurt door IT-mensen van KLM, ook op vrijwillige basis. ‘Alles wat we nodig hebben proberen we om niet te krijgen, tegen nultarief.’