Meer details bekend over route MH370

Vorige week meldde Up in the Sky dat de MH370 enige tijd voor de kust van Sumatra (Indonesië) cirkelde. Daar zijn nu meer details over bekend, meldt Airline Ratings.

Luchtvaartingenieur Richard Godfrey beweert dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines tussen 20:32 UTC tot 21:54 UTC in zuidelijke richting vloog. Daarna draaide het toestel naar het zuidoosten op baan 163.3. “De snelheid was in eerste instantie afgestemd op de Long-Range Cruise (LRC), later op de Maximum Range Cruise (MRC) autothrottle snelheidsschema en nog weer later terug naar LRC’’, licht hij toe.

Vervolgens accelereerde het vliegtuig naar een maximale kruissnelheid op FL360 bij Mach 0.866. De grondsnelheid bedroeg op dat moment 505.8 knopen (omgerekend 936 kilometer per uur). Godfrey stelt dat dit bewijs is van een ‘actieve piloot’. “Een voortzetting langs deze baan met een initiële peiling van 163,3 °T zou uiteindelijk zeer dicht bij het eindpunt van de Zaharie Shah Home Flight Simulator van 45,0852°S 104,1455°E leiden.”

Speciale apparatuur

De luchtvaartingenieur achterhaalt de route van de MH370 met behulp van de WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, red.). Dit is een systeem dat te vergelijken is met onzichtbare laserstralen die elk signaal wereldwijd kunnen opmerken. Godfrey claimt dat hij vanaf 2009 vliegtuigen kan detecteren door middel van ‘digitale reisdraadjes’. De gegevens van het Malaysia Airlines-toestel zou hij dan ook kunnen achterhalen. De 9M-MRO verdween op 8 maart 2014 nadat te zijn opgestegen vanuit Kuala Lumpur (Maleisië) en was onderweg naar Peking.

Vorige week kwam hij met de onthulling dat het vliegtuig 22 minuten voor de kust van Sumatra zou hebben gecirkeld. Om 19:12 UTC kwam het toestel in een race track holling pattern terecht. Dat verraste Godfrey. Het is dan ook nog steeds de vraag hoe deze crash zich heeft kunnen voordoen.

Theorieën MH370

Verschillende scenario’s tekenen zich af. Eén daarvan is dat gezagvoerder Zaharie Ahmad Shah het vliegtuig met opzet heeft laten verongelukken. Tien dagen na de crash werden oefenbestemmingen zoals Diego Garcia en Malediven in de Indische Oceaan aangetroffen in zijn privévluchtsimulator. De gegevens waren gewist, maar de politie wist ze te achterhalen. Daarnaast zijn er speculaties dat hij thuis problemen had, wellicht levensmoe was of een massamoord wilde plegen.

Godfrey zit nog wel met een vraag: “Als het doel van de piloot was om MH370 spoorloos te laten verdwijnen, waarom dan brandstof verspillen met een wachtpatroon en waarom niet direct naar een zo afgelegen mogelijk gebied in de Indische Oceaan gaan zonder af te wijken?”