Luchtmacht oefent met Hercules transportvliegtuig

Nederland ondersteunt voor een periode van maximaal zes maanden de VN-missie ‘Minusma’ met een C-130 Hercules, waarvoor 90 militairen worden uitgezonden.

Zij opereren vanuit Bamako in Mali en zijn in het hele land in te zetten. Het belangrijkste doel is het transport van personen en vracht. Indien nodig kan het toestel ook personeel en goederen droppen. De Hercules van is ook inzetbaar voor evacuaties. Luchttransport is een kritieke en schaarse capaciteit in Mali. Deze inzet draagt bij aan de doelstellingen van de VN om de veiligheid en stabiliteit in het Afrikaanse land te verbeteren. Mali geldt momenteel als broedplaats voor gewelddadige extremisten.

Vluchten

De C-130 Hercules van 336 squadron vliegt vanaf thuisbasis Eindhoven in de periode 29 november t/m 17 december op werkdagen richting het noorden. In het luchtruim boven Drenthe worden vervolgens op lage hoogte trainingsvluchten uitgevoerd. Daarbij wordt er ook in de avonduren gevlogen.

Defensie meldt verder dat tijdens de vluchten door de bemanning gebruik wordt gemaakt van nachtzichtapparatuur en een systeem waarmee vracht door middel van een parachute kan worden gedropt. Om de vracht veilig op de daarvoor bestemde posities te laten neerkomen, is het noodzakelijk dat het betrokken vliegtuig voldoende laag kan vliegen.

Lockheed C-130H Hercules

De Lockheed C-130H Hercules is een middelzwaar transportvliegtuig. Het is met name bedoeld voor het vervoer van militair personeel en materieel. Ook worden er humanitaire hulpvluchten mee gemaakt. De Hercules is dankzij een achterlaadklep niet afhankelijk van speciale beladingsfaciliteiten op luchthavens. Het kan personeel en materieel in gebieden droppen waar geen vliegtuigen kunnen landen. Daarnaast is de C-130 is staat op te stijgen en te landen op onverharde vliegvelden. Eerder zette Nederland een C-130 in voor evacuatievluchten uit Kaboel.