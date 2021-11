Poolse krant grapt op Facebook over ‘identiek logo’

Donderdag onthulde Brussels Airlines haar nieuwe logo. Het stuitte op kritiek van het personeel. Maar daar bleef het niet bij: het nieuwe logo trok ook elders de aandacht.

De Poolse krant Gazeta.pl liet diezelfde donderdagavond nog van zich horen. Hun logo is vrijwel hetzelfde als dat van de Belgische maatschappij. Brussels Airlines paste negen bolletjes toe, evenals de krant. Ze lijken vrijwel identiek aan elkaar, alleen de kleur en de grootte verschillen. Gazeta.pl liet weten dat de logo’s gemakkelijk te verwarren zijn en zocht daarom contact met de luchtvaartmaatschappij.

Cynische reactie Gazeta.pl

Op Facebook reageert de krant cynisch op het nieuwe logo. ‘’Wij zijn Gazeta.pl, we zijn een twintig jaar oud Pools nieuwsportaal met miljoenen lezers. We kunnen zien dat je in vliegtuigen opereert of zoiets.’’ Ter verdere kennismaking laat de krant weten wat ze allemaal bereikt hebben. ‘’Hi Brussels Airlines! Opnieuw Gazeta.pl hier. Wist je dat we in 2021 de Global INMA (International News Media Association, red.) award (eerste plek) ontvingen voor onze media-activiteiten in het ondersteunen van de LHBTI-gemeenschap?’’ Gazeta.pl grapt zelfs dat ze voordeel kunnen halen uit het feit dat ze #LogoTwins hebben. Ze moedigt de maatschappij aan dit eveneens te doen.

Brussels Airlines niet eens met kritiek logo

De maatschappij kan zich niet vinden in de woorden van de Poolse krant. ‘’We hebben dat logo gezien vooraleer we ons logo als handelsmerk registreerden. De twee logo’s zijn niet volledig identiek, en bovendien werken de twee bedrijven in volledig andere sectoren. Er is dus geen verwarring mogelijk’’, licht een woordvoerder van Brussels Airlines toe tegenover Het Laatste Nieuws.

Daarentegen was het personeel van de luchtvaartmaatschappij het ook niet eens met het nieuwe logo, al gaat dat niet over de vormgeving ervan. Donderdag werd geprotesteerd tegen de ‘verkeerde timing’ van de onthulling. In de ogen van verschillende vakbonden zijn er andere prioriteiten. Daarin wordt gedoeld op de herstructureringen die tijdens de coronacrisis plaatsvonden en de werkdruk die afgelopen zomer te hoog opliep.