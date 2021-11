Waarom koos KLM voor blauw?

Als je aan KLM denkt, dan denk je aan de kleur blauw, KLM-blauw. Eerder waren haar vliegtuigen voorzien van witte daken. Nog weer eerder waren ze zelfs volledig blauw, donkerblauw. Op grond waarvan maakte KLM haar laatste keuze?

Het dak is blauw, de onderkant wit en tussen het blauw en wit bevindt zich een donkerblauwe smalle streep. Eerder was dat een geheel horizontale streep, maar sinds 2014 voerde KLM de zogenaamde dropnose in waardoor die streep bij de neus naar beneden loopt. De kleur blauw veranderde door de jaren heen. ‘’Alles van de KLM had de PMS kleurcode 299. Maar je kunt niet altijd door alle jaren heen dezelfde zijn en blijven. Je moet je verleden meenemen, maar jezelf wel steeds aanpassen aan de tijd. Dat geldt ook voor je huisstijlkleur’’, zegt Frank Houben, sinds 2018 bij KLM werkzaam als Delegate to the Board.

Kleuren KLM ‘ouderwets’

Een onderzoek wees uit dat de klanten van KLM de kleur blauw nogal saai vonden, ze noemden de kleuren ‘een tikkeltje traditioneel’ en ‘wat ouderwets’. De luchtvaartmaatschappij ging ermee aan de gang. ‘Het is belangrijk dat je als merk vasthoudt aan je identiteit’, zegt Houben. “Blauw heeft ons mede gebracht waar we nu staan.” Maar er is wel gekozen voor een ander blauw met meer wit en een toevoeging van oranje. ‘’Dat tezamen met een nieuwe typografie, een nieuwe letterkeuze, maakt de nieuwe huisstijl van de KLM”, aldus Houben. Bij haar Boeing 777- 300ER ‘Orange Pride’ paste de maatschappij bij uitzondering extra veel oranje toe.

© Ewout Pahud

Verklaring voor blauw

Waarom KLM specifiek voor blauw koos? Omdat zij de eerste commerciële luchtvaartmaatschappij was had ze de keuze uit alle kleuren van de regenboog. Door de associatie met een stralend blauwe lucht ging ze voor die kleur. Daarnaast hebben kleuren ook een psychologisch aspect. Terwijl rood wordt geassocieerd met kracht en gevaar, staat blauw juist voor balans. Deze kleur straalt betrouwbaarheid en eerlijkheid uit. De keus voor ‘Royal Blue’ komt ook in de volledige naam van de maatschappij naar voren: KLM Royal Dutch Airlines. Houben wijst er tevens op dat veel passagiers het thuisgevoel krijgen wanneer ze vanaf hun bestemming het KLM-toestel instappen op weg naar Amsterdam. ‘’Dat is zo’n mooi en sterk gevoel, dat we dat altijd zullen blijven koesteren’’, besluit hij.