Onnauwkeurigheid dwingt Qantas-787 tot terugkeer

Een Boeing 787 van Qantas moest vlak na take-off rechtsomkeert maken naar de luchthaven van vertrek. Het landingsgestel kon niet worden ingetrokken, blijkt uit onderzoek van het Australian Transport Safety Bureau (ATSB).

Op 21 juni 2021 ging de Dreamliner, registratie VH-ZNH, op weg vanuit Sydney naar Perth. Aan boord zaten 106 passagiers en dertien bemanningsleden. Toen het vliegtuig vertrokken was, probeerden de piloten tevergeefs het landingsgestel in te trekken door ‘UP’ te selecteren. Uiteindelijk werd besloten terug te keren naar de luchthaven.

Onderzoek naar terugkeer

De ATSB stelde een onderzoek in naar wat er aan ten grondslag lag. Aan de hand daarvan bleek dat twee van de vijf landingsgestelpennen niet waren verwijderd kort voor het vertrek van de 787. “Pinnen worden in het neus- en hoofdlandingsgestel gestoken wanneer het vliegtuig op de grond staat om te voorkomen dat het landingsgestel onbedoeld wordt ingetrokken tijdens onderhoud of slepen’’, licht ATSB-directeur Stuart Macleod toe in een verklaring, aldus Simple Flying.

Na take-off gingen alarmsignalen in de cockpit af. De twee hoofdlandingsgestellen bleven ‘in transit’ hangen. Het landingsgestel kon wel succesvol naar beneden geschoven worden. Eenmaal aan de grond werd vastgesteld dat de twee pennen in beide hoofdgestellen op hun plaats waren blijven zitten.

Weghalen pennen 787

Het grondpersoneel verwijderde drie van de vijf pennen. Deze pennen zijn nodig om het landingsgestel te vergrendelen wanneer het vliegtuig aan de grond staat. Ze zorgen ervoor dat dat de zogeheten ‘downlockstructuur’ niet inklapt. Wanneer het toestel weer vertrekt, moeten ze allemaal verwijderd worden.

De persoon die op dat moment de leiding had, verwijderde een pen van het neuswiel en liep vervolgens naar de achterkant om een pen van het rechterhoofdwiel weg te halen. Ook in het linkerhoofdlandingsgestel werd er één verwijderd. Achteraf bleek dat het leidinggevende personeelslid nog nooit eerder een 787 had gesleept. Als oorzaak van deze gebeurtenis noemt de ATSB ‘miscommunicatie’, ‘onervarenheid’ en ‘misverstanden’.

Piloten merken het ook niet op

In het toestel zaten voorafgaand aan vertrek een aircraft maintaince engineer (LAME) en een aircraft maintaince engineer (AME). Toen zij later uitstapten, zagen zij dat de neuswielpen verwijderd was. Ze constateerden dat iets niet helemaal klopte en vroegen of het electrical equipment center (ECC) gecontroleerd kon worden. De LAME tekende echter voor het verwijderen van de pennen de papieren van de logboeken. De AME gaf daarentegen aan dat het personeel op de grond de pennen kon laten zitten. De LAME zou ze verwijderen wanneer de luchtbrug arriveerde. Het onervaren leidinggevende personeelslid verwijderde drie pennen en sloot het EEC.

Toen arriveerden de piloten aan boord van het toestel. Voor hun aankomst vroeg de LAME aan de AME of de pennen opgeborgen waren. Hij kon niet in de opbergplaats kijken, maar voelde wel dat er pennen in zaten. Daarom keurde de LAME de berging goed. Achteraf bleken dus niet alle pennen daarin te zitten. De piloten gingen akkoord met het getekende logboek, ervan uitgaande dat alle pennen verwijderd waren. Tevens controleerde de tweede gezagvoerder het vliegtuig en merkte bij zijn inspectieronde de twee resterende pennen in het landingsgestel niet op.