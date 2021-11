FAA eist meer bewijs over ‘opgeloste’ 787-problemen

De 787-ellende van Boeing gaat verder: de FAA wil meer bewijs zien dat de kwaliteitsproblemen met structurele composietonderdelen van eerder dit jaar daadwerkelijk zijn opgelost voordat de 787-productie verder kan gaan.

Contaminatie in de composietvleugels

De nieuwste problemen werden begin dit jaar ontdekt volgens een memo van de FAA dat door The Seattle Times is ingezien. Boeing ontdekte dat de composietvleugels, geproduceerd door Mitsubishi Heavy Industries, vervuild waren met zogenaamd PTFE of ‘polytetrafluorethyleen’. In de memo van de FAA wordt uitgelegd dat de hechtingskwaliteit tijdens productie is aangetast door de verontreiniging. Volgens Boeing ligt dit nog steeds binnen de ontwerpgrenzen.

Maar door nader onderzoek door de fabrikant blijkt dat niet alleen de composietvleugels PTFE-verontreiniging hebben opgelopen. Ook voor de romponderdelen, geleverd door Leonardo, Kawasaki Heavy Industries, en Spirit AeroSystems geldt hetzelfde, idem voor de staartonderdelen.

Zonder zekerheid geen productie

De memo van de FAA wijst verder op het probleem van te grote openingen rond de deuren in de achterste rompsecties Ook hier is de regelgever niet overtuigd van de uitvoeringsnormen van de werkzaamheden en wil dat Boeing met een oplossing komt die garandeert dat de constructie rond de deuren aan de ontwerpeisen voldoet.

Evenals bij de andere kwaliteitsproblemen die de Dreamliner sinds 2019 betreffen (problemen met vlakheid van de huid, een neusprobleem en tekortkomingen aan titanium), eist de FAA dat Boeing met een overtuigende oplossing komt.

Zolang de FAA niet tevreden is, zal de 787 niet worden vrijgegeven voor productie en leveringen. Spirit AeroSystems zei in zijn presentatie van de Q3-resultaten te zijn gestopt met de productie van Dreamliner-onderdelen. Boeing zelf heeft nu ook de productie van de Dreamliner tot nader order stopgezet. Inmiddels zijn er al meer dan 100 niet-geleverde 787’s. De Amerikaanse fabrikant gaf in oktober al aan dat de 787-problemen dit jaar zullen leiden tot zo’n 1,0 miljard dollar aan extra kosten.