Lufthansa in onderhandeling over Boeing 777XF

De CEO van Lufthansa Group, Carsten Spohr, is zeer geïnteresseerd in de vrachtversie van de Boeing 777X. De Duitse luchtvaartmaatschappij zou momenteel met Boeing onderhandelen over een mogelijke bestelling.

Boeing en Lufthansa Group hebben de eerste gesprekken gevoerd toen de 777X (N779XW) enkele dagen geleden een tussenstop maakte in Frankfurt, na afloop van de Dubai Airshow. Volgens Spohr zijn er nog veel meer gesprekken nodig voordat een definitieve beslissing kan worden genomen. Tot op heden heeft de Boeing nog geen vrachtversie van de 777X gepresenteerd, maar de fabrikant communiceert wel al met klanten over een cargovariant.

Er is ook nog geen tijdlijn bekend van de mogelijke vrachtvariant. De levering van de reguliere 777X is al meermaals uitgesteld tot inmiddels 2023 door een vertraging in de certificering. Dit kwam door de verschillende incidenten tijdens testvluchten. De negen verschillende klanten, die een 777X hebben besteld, moeten voorlopig wachten op meer duidelijkheid vanuit Boeing.

In 2013 bestelde de Lufthansa Group al twintig B777-9’s. De verwachting is dat deze vanaf 2023 worden geleverd. Verder heeft de luchtvaartmaatschappij een vloot van twintig B777F’s bij het gedeeltelijke eigendom AeroLogic en elf bij Lufthansa Cargo, twee daarvan zijn twee maanden geleden geleverd.