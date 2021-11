Passagiers twee dagen vast na omleiding Brussels Airlines-vlucht

Passagiers van Brussels Airlines vlucht 101 naar New York hebben afgelopen vrijdag een moeilijk weekend achter de rug gehad, nadat er moest worden uitgeweken naar Dublin door motorfalen.

Motorproblemen

Volgens Aviation Herald vond het incident vrijdag plaats tijdens een vlucht van de Belgische luchtvaartmaatschappij van Brussel naar New York, SN501. Het toestel vertrok ‘s ochtends om 10.44 uur en begon de reis over de Atlantische Oceaan. Echter, voor de kust van Ierland riepen de piloten een “PAN-PAN” af (een noodbericht dat wijst op problemen aan boord. red). Een van de motoren verloor vermogen en de bemanning werd gedwongen deze uit te schakelen.

De vliegers besloten vervolgens te dalen van 37.000 voet naar 23.000 voet en uit te wijken naar Dublin. Het vliegtuig landde veilig, maar dit was slechts het begin voor de passagiers.

Passagiers gestrand

Volgens Reuters brachten de inzittenden van vlucht SN501 de nacht van vrijdag door in hotels in Dublin, om vervolgens zaterdagochtend naar Parijs te vliegen. Parijs is geen hub voor Brussels Airlines of een andere maatschappij van de Lufthansa Groep.

Sommige passagiers misten hun aansluiting in Parijs omdat de vlucht van Dublin naar Parijs vertraging opliep. Met Thanksgiving volgende week en de heropening van de grens met de VS eerder deze maand, vliegen miljoenen passagiers van over de hele wereld. Anderen konden zaterdag ook geen vlucht vinden door de enorme drukte. Het was dus niet gemakkelijk om op het laatste moment nog een zitplaats te boeken.

Het weekend bleek veel ingewikkelder te zijn dan reizigers hadden verwacht. In een verklaring erkende Brussels Airlines de situatie: “We hebben ons uiterste best gedaan om onze passagiers in moeilijke omstandigheden zorg te bieden, maar helaas konden we niet voor iedereen een optimale oplossing bieden. We betreuren ten zeerste het ongemak dat dit voor onze klanten heeft veroorzaakt.”

Ondertussen staat de A330, die de oorspronkelijke vlucht uitvoerde, maandagochtend nog steeds aan de grond in Dublin. Dit heeft een domino-effect gehad op het hele netwerk van Brussels Airlines: vanochtend werd ook de vlucht naar New York geannuleerd. Tot de motor is gecontroleerd en hersteld, blijft het vliegtuig aan de grond.