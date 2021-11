Opmerkelijke vondst op Pittsburgh Airport

De Federal Transportation Security Administration (TSA) trof afgelopen donderdag een 380-caliber pistool aan tijdens de veiligheidscontrole op Pittsburgh Airport (Verenigde Staten), meldt CBS Pittsburgh.

Het geladen pistool bevond zich in de plunjezak van een vrouw uit Pennsylvania. Het zwarte pistool met een goudkleurige trekker was geladen met zes kogels. In haar handbagage zaten zes lege hulzen. De 25-jarige had geen geldige vergunning bij zich voor wapenbezit, laat de politie weten.

Security waarschuwt politie

Nadat de security het wapen opmerkte, waarschuwde zij de politie. De vrouw is vooralsnog niet geïdentificeerd maar wel aangeklaagd via een dagvaarding. Het wapen is door de politie meegenomen. De FBI is ook op de hoogte gebracht van de vondst. De TSA laat weten dat mensen waarvan tijdens de veiligheidscontrole blijkt dat zij wapens bij zich dragen, forse boetes kunnen verwachten, variërend van 10.000 tot 14.000 dollar. De hoogte hangt af van het aantal keren dat een reiziger tijdens de safety check is betrapt op wapenbezit.

Onder strikte voorwaarden mogen vuurwapens worden meegenomen. Een wapen moet sowieso ongeladen zijn en op de juiste wijze zijn verpakt in de koffer, gescheiden van munitie. Bij de ticketbalie van de luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt, dient de reiziger melding van de aanwezigheid ervan te doen. Zo is de flight crew op de hoogte van wat zich in de belly van een vliegtuig bevindt.

Zelfde voorval Schiphol

Op 10 juni 2019 hield de Koninklijke Marechaussee een Amerikaanse man aan waarvan tijdens de security scan bleek dat hij een vuurwapen in zijn bagage had zitten. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris.