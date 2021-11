Brussels Airlines verwelkomt komende zomer negende A330

Vanaf de zomer van 2022 zal Brussels Airlines met negen Airbus A330’s vliegen.

Vorig jaar schaalde de Belgische maatschappij haar intercontinentale vloot nog af van tien naar acht toestellen. De tweedehands A330-300 die komend jaar de vloot van Brussels Airlines zal komen versterken moet vanaf juni operationeel zijn. Met de extra capaciteit wil de maatschappij haar groei in Afrika stimuleren. Als onderdeel van het herstructureringsplan, dat het bedrijf het afgelopen jaar financieel op de been moest houden, werden de vluchten naar Conakry in Guinee en Ouagadougou in Burkina Faso opgeheven.

Met de komst van het extra toestel keren deze steden terug in het netwerk. “We zijn blij Conakry en Ouagadougou opnieuw te mogen verwelkomen in het netwerk van Brussels Airlines. Met het extra A330-vliegtuig zullen we drie wekelijkse vluchten naar Conakry en Ouagadougou uitvoeren, alsmede extra frequenties toevoegen naar Freetown, Monrovia, Banjul en Lomé,” aldus Jan Derycke, Hoofd Netwerk en Planning bij Brussels Airlines.

“We hebben altijd gezegd dat we voor groei zouden gaan van zodra de marktomstandigheden het toelaten. Nu we een sterke vraag zien op de West-Afrikaanse markt, willen we de kans grijpen om te investeren in een uitbreiding van ons Afrikaanse netwerk. De toewijzing van dit vliegtuig aan Brussels Airlines is een duidelijk teken van het vertrouwen van Lufthansa in Brussels Airlines en bevestigt eens te meer onze positie als Afrika-expert binnen de Lufthansa Group,” vertelt Peter Gerber, sinds maart CEO van Brussels Airlines.

De komst van de extra A330 betekent goed nieuws voor sommige personeelsleden die vorig jaar genoodzaakt waren het bedrijf te verlaten. De maatschappij hoopt de komende maanden namelijk vijftig extra cabinepersoneelsleden aan te trekken. De functies zullen eerst aangeboden worden aan de cabin crew-leden wiens contract vorig jaar niet werd verlengd.