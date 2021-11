Hi Fly A340 landt op Antarctica | Foto’s

Begin november landde Hi Fly met de Airbus A340 als eerste maatschappij op Antarctica. De chartermaatschappij zet de A340 in om wetenschappers, toeristen en cargo vanuit Kaapstad naar de Zuidpool te vliegen.

Op 2 november 2021 vloog een Hi Fly Airbus A340-300 in één dag van Kaapstad naar Antarctica en terug. De 18 jaar oude Airbus A340-300 met registratiecode 9H-SOL landde op een landingsbaan van blauw gletsjerijs, de eerste keer dat een A340 ooit op Antarctica landde. Het vliegtuig zette haar wielen op de grond van de zogeheten ‘Wolf’s Fang Runway’, die ongeveer 3.000 meter lang is.

De reis overbrugde een afstand van ongeveer 2.500 mijl in beide richtingen en duurde iets meer dan vijf uur in beide richtingen. Het toestel verbleef minder dan drie uur in Antarctica voor het terugkeerde. Hoewel HiFly de eerste vlucht met de A340 al begin november uitvoerde, heeft de maatschappij nu de beelden gedeeld.

© Hi Fly

© Hi Fly

© Hi Fly

© Hi Fly

Hi Fly Malta A340-300 9H-SOL came in this evening inbound from HKG, destination unknown.#AvGeek #planespotting pic.twitter.com/zrTa2Pwqs1 — MarkyMark (@Fiicaan) April 14, 2021

Vorige vluchten

De verschijning van grote vliegtuigen op Antarctica is niet nieuw. In maart 2020 stuurde Australian Antarctic Program een geleasde Airbus A319 naar het continent voor een medische noodmissie. Ongeveer een jaar later kreeg een Boeing 767-300ER van Icelandair de opdracht onderzoekers naar huis te brengen die in het onderzoeksstation Norwegian Polar Institute’s Troll hadden gewerkt.