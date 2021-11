Iedereen die naar Schiphol reist betaalt mogelijk twee euro

De alliantie van overheden wil de Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol. Om dat te realiseren vraagt zij een kleine bijdrage van iedereen die naar de luchthaven reist, meldt AT5.

Het zou gaan om een bedrag van twee euro. Dit geldt voor zowel automobilisten als treinreizigers. Verder betalen mensen voor de kiss and ride en de parkeersgarages op Schiphol meer geld. Echter, medewerkers die op de luchthaven moeten zijn betalen 25 cent in plaats van twee euro. Naar verluidt gaat deze toeslag in als de metro eenmaal naar Schiphol rijdt. Dat zou naar verwachting in 2036 zijn.

Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn brengt een groot kostenplaatje met zich mee. In totaal is het kabinet bereid daar maximaal 1,5 miljard euro voor uit te trekken. De Vervoerregio, gemeente Amsterdam, en Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol gaven aan één miljard euro in dit plan te willen steken. Hierdoor zou de directe verbinding tussen Isolatorweg, Sloterdijk en de CS sluiten, beter bekend als de Ringlijn.

Wethouder Egbert de Vries verklaart waarom iedereen een klein bedrag moet betalen om Schiphol te bereiken. “Deze reizigers profiteren van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, omdat het meer ruimte creëert in de trein, op het spoor, in de bus en op de weg rondom Schiphol. De vliegreiziger betaalt ook mee, omdat hij/zij Schiphol moet bereiken per auto/taxi, bus, metro of trein. Het gaat hierbij nadrukkelijk om reizigers die Schiphol als begin- of eindhalte gebruiken, niet om de overstappers’’, licht hij toe in gesprek met AT5.

Geld van overheid

Het hele project kost drie miljard euro. Vooralsnog reserveert de Rijksoverheid anderhalf miljard euro voor de metroverbinding naar Schiphol, maar de alliantie van overheden hoopt op meer geld. Omdat er nog steeds geen nieuw kabinet gevormd is, is nog onduidelijk of deze hoop realistisch is. Indien er meer geld uitgetrokken wordt, kan het zijn dat het plan met de toeslag niet doorgaat.