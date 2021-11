Koning Willem-Alexander vliegt Feyenoord-fans naar Praag

Feyenoord neemt het donderdagavond voor de Conference League op tegen Slavia Praag. Koning Willem-Alexander vloog een deel van de supporters naar Tsjechië, meldt RTV Rijnmond.

Het ging om een KLM-vlucht vanuit Amsterdam naar Praag. Tijdens de vlucht was de koning de copiloot. Een supporter die in de aankomsthal door RTV Rijnmond geïnterviewd wordt geeft het levende bewijs: terwijl de passagier een foto maakt voordat hij instapt kijkt de koning recht vanuit de cockpit door het raam zijn camera in.

👑 | De Feyenoorders die om 12 uur naar Praag vlogen hadden een ‘Koninklijke vlucht’ naar Tsjechië. Niemand minder dan Koning Willem-Alexander was de co-piloot tijdens de vlucht. pic.twitter.com/5vjCgqJ0P8 — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) November 24, 2021

Bijzondere ervaring voor Feyenoord-fans

Supporters vonden het ‘mooi’ en ‘grappig’ dat de koning hen naar Tsjechië vloog, ondanks dat hij fan is van de concurrent. “Ik denk oprecht dat hij nu voor Feyenoord is. Ik weet dat hij een Ajax-fan is, maar zijn vrouw is voor Feyenoord. Dat compenseert dan weer’’, grapt een Feyenoord-supporter. Een gesprek konden de fans van de Rotterdamse club niet voeren. “Er zat een beveiliger bij.’’

Plaatsing volgende ronde Conference League

Feyenoord, dat eerder woensdagochtend met een TUI-toestel vanaf Rotterdam naar Praag vertrok, kan zich morgen (donderdag, red.) plaatsen voor de volgende ronde van de Conference League. De ploeg van Arne Slot is op dit moment koploper in groep E met vier punten voorsprong op Slavia Praag. Indien de Rotterdammers gelijkspelen, óf winnen, kunnen ze niet meer ingehaald worden door de rest van de poule. Hierna speelt Feyenoord alleen nog in de Kuip tegen Maccabi Haifa.