Onderzoek ingesteld naar ‘FvD-piloot’

De luchtvaartpolitie gaat onderzoek doen naar de reclamesleepvlucht van een lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD), meldt NH Nieuws.

Maandag steeg de Aerospool WT9 Dynamic op vanaf Vierlingsbeek. Peter Verstegen, FvD-lijsttrekker in de gemeente Land van Cuijck (Noord-Brabant), bestuurde het vliegtuig. Achter het toestel hing een banner met de tekst: ‘Geen Great Reset’. Hiermee doelt de partij op een grote herstart van de nieuwe wereldorde. Deze zou de Hilversumse media ‘links hebben laten liggen’. De stunt voerde hij uit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die maart 2022 plaatsvinden.

Verstegen begon zijn vlucht boven zijn eigen gemeente. Vervolgens zette hij zijn route voort richting Noord-Holland. Via Urk vloog de lijsttrekker naar Volendam. Een bewuste keuze omdat daar volgens hem veel mensen wonen die op FvD stemmen. Verder vloog de man over Purmerend, Dijk en Waard en het Mediapark in Hilversum.

ILT wil onderzoek doen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de luchtvaartpolitie gevraagd onderzoek te doen naar de vlucht. Het vliegtuig zou niet gecertificeerd zijn om een sleepvlucht uit te voeren en bovendien was Verstegen niet eens opgeleid om dit vliegtuig te besturen. Ook vloog hij volgens de ILT te laag. De lijsttrekker zou op een hoogte van 1.400 voet (ongeveer 425 meter) hebben gevlogen. De luchtvaartdiensten met wie hij contact had bevestigen dat hij inderdaad op deze hoogte vloog. De politie zegt onderzoek te doen naar de vlucht om te bezien of er strafbare feiten zijn gepleegd.

FvD-piloot niet eens met onderzoek

Hoewel er een onderzoek ingesteld wordt naar de vlucht van de lijsttrekker van FvD, is Verstegen het er zelf niet mee eens. “Ik voldoe aan de volledige regeling voorzieningen sleepvliegen”, beweert hij bij NH Nieuws. “Het enige is dat de minister in Nederland het nog niet toestaat. Ik heb geen enkel risico genomen. Ik heb van tevoren meerdere instructeurs geraadpleegd om me erover te laten informeren.”

Verstegen wil nu een beroep doen op het proefproces. Dit is een proces of rechtszaak waarin men een uitspraak verkrijgt over een onzeker punt in de wetgeving. Hij laat weten dat het vliegtuig in Duitsland wel gecertificeerd is voor dit soort vluchten. Hiermee hoopt hij de regelgeving te kunnen versnellen om de Aerospool WT9 Dynamic in Nederland te certificeren.