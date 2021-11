Paniek aan boord na suïcide passagier

Een Russische passagier maakte tijdens een vlucht van Sharm El-Sheikh (Egypte) naar Samara (Rusland) mogelijk zelf een eind aan zijn leven, meldt Daily Mail.

Een van de toiletdeuren bleef wel heel erg lang op slot. Het cabinepersoneel brak de deur open en trof de 48-jarige man bewusteloos aan op het toilet. De gezagvoerder van de S7 Airlines-vlucht riep om of er een arts aan boord zat die onmiddellijk naar de achterkant van het vliegtuig kon komen. Dit leidde tot ‘paniek’ onder de passagiers. Al snel dienden drie medische stafleden zich aan. Ze pasten meteen reanimatie toe.

Tatjana was een van de passagiers aan boord van het vliegtuig. ‘’Ik zat in het midden van het vliegtuig en raakte in paniek toen ze aankondigden dat er een dokter nodig was. Ik draaide me om en zag dat de mensen achter me in paniek waren’’, schetst ze de situatie tegenover Daily Mail.

Vliegtuig wijkt uit wegens incident met passagier

Kort na take-off vanuit de Zuid-Egyptische badplaats deed het incident zich voor. De piloten besloten uit te wijken naar Cairo, circa 500 kilometer verderop. De woordvoerder van S7 Airlines bevestigt dat het vliegtuig een tussenlanding moest maken. “Nadat de passagier bewusteloos was aangetroffen, besloot de gezagvoerder onmiddellijk een tussenlanding te maken op de dichtstbijzijnde luchthaven, Cairo’’, licht de woordvoerder van de maatschappij toe die verder geen uitspraken doet over de oorzaak van de dood van de man.

In Cairo werden nogmaals pogingen gedaan om de man te reanimeren. Ook was er politie aanwezig om de dood van de man te onderzoeken. Eveneens ondervroeg zij de mensen die de 48-jarige Rus probeerden te reanimeren. Uiteindelijk werd de man door de politie en Egyptische hulpverleners doodverklaard. Eerder dit jaar stierf ook een passagier aan boord. Hij overleed echter als gevolg van een hartstilstand.

De Russische onderzoekscommissie voor vervoer doet onderzoek naar de dood van de Rus die omschreven werd als een ‘normale familieman’. Hij laat een vrouw en een dochter achter.