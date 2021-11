Ryanair over paar maanden van Maastricht naar Londen

Ryanair vliegt komend zomerseizoen tussen Londen en Maastricht.

Ryanair verbindt Maastricht Aachen Airport vanaf 28 maart twee keer per week met Londen Stansted. Elke maandagochtend en vrijdagmiddag vliegt de maatschappij met een van haar 737’s tussen de twee luchthavens. De ochtendvlucht vertrekt om 08:50 uur vanuit Maastricht. Op de vrijdagmiddag is dat om 14:55 uur. Vanuit Stansted zijn de vertrektijden respectievelijk 06:15 uur en 12:20 uur. Ryanair zal vanaf MAA ook naar Bari, Alicante, Barcelona en Zadar vliegen.

De aankondiging van Ryanair betekent dat de Limburgse luchthaven na bijna zeven jaar weer direct met Londen verbonden is. Door de jaren heen waren er verschillende luchtvaartmaatschappijen die op de route vlogen, maar nadat Flybe er in 2015 na slechts een halfjaar mee stopte verdween ook de verbinding. Of de vluchten komend jaar wel een succes zullen worden zal de toekomst uitwijzen. Op social media kan de aankondiging in ieder geval op veel positieve reacties rekenen: