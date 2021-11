KLM: ‘Dat geeft vertrouwen om te boeken’

In Europa lopen de coronabesmettingen flink op. Dat leidt tot reisrestricties, iets waar luchtvaartmaatschappijen niet op zitten te wachten, meldt de Telegraaf.

Oostenrijk stelt, net zoals enkele andere landen in Europa, bijvoorbeeld extra eisen voor toeristen. Het land voerde het 2G-beleid in. Dit betekent dat alleen gevaccineerde reizigers en mensen die hersteld zijn van het coronavirus Oostenrijk nog binnenkomen. Een negatieve test geldt dan niet meer. Daarnaast zijn mensen met een Janssen-vaccin ook niet meer welkom, mits zij in bezit zijn van een herstelbewijs. Transavia-CEO Marcel de Nooijer gaf aan dat het gewijzigde Oostenrijkse beleid negatief uit kan pakken voor de maatschappij, omdat het land in de winter een belangrijke bestemming voor de dochteronderneming van KLM is.

KLM laat weinig los

De reisrestricties zouden ervoor kunnen zorgen dat Nederlanders mogelijk tijdelijk niet meer welkom zijn in bepaalde landen, óf dat ze wel het land in mogen, maar dat mensen ontmoedigd raken om te reizen door al die voorwaarden. KLM laat niets los over het aantal boekingen, maar vindt wel dat er in Europa één beleid gevoerd moet worden. ‘’Het is belangrijk dat er op Europees niveau duidelijke en eenvoudige reisvoorwaarden gelden, zodat de klant weet waar hij aan toe is. Dat geeft vertrouwen om te boeken, naast de hygiënemaatregelen en flexibel kunnen omboeken’’, zegt een woordvoerder tegen de Telegraaf.

Voor de coronacrisis zetten mensen vakanties lang van tevoren vast. Inmiddels is dat patroon veranderd. Corendon laat weten weinig te merken van de restricties die kunnen leiden tot minder boekingen. Reizigers boeken steeds meer last-minute. Bij TUI ziet men geen ‘uniformisering’ van inreiseisen. ‘’Die zijn gebonden aan lokale omstandigheden, dus dat is lastig. Maar wat wel kan, is een uniform beleid met de geldigheid van vaccins. Dat kun je Europees afstemmen”, licht de woordvoerder toe.

Uniforme regels in Europa?

Om de financiële schade opnieuw te beperken, willen lidstaten dat in alle landen dezelfde Europese reisregels gelden. Anders kan dat voor de economieën verkeerd uitpakken. ‘’Het is net alsof de EU-lidstaten niet willen leren. Onzekerheid komt de reislust niet ten goede. Dat heeft zo veel financiële gevolgen, het is dramatisch voor de werkgelegenheid”, legt ANVR-topman Frank Oostdam uit.

Griekenland kwam met een voorstel dat vaccinaties zes maanden geldig moeten zijn. Daarna wil het land een ‘boosterprik’ verplicht stellen. Oostdam is het daar niet mee eens. ‘’Dat stelt me teleur. De Grieken waren vanaf dit voorjaar erg consequent in hun beleid, waarbij voorop stond dat iedereen welkom was”, stelt hij.