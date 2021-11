Nederlandse vrouw direct opgepakt na landing op Malta

Een Nederlandse vrouw is maandag opgepakt op de luchthaven van Malta. Op verschillende plekken op haar lichaam had ze cocaïne geplakt, meldt Times of Malta.

De 44-jarige Anoushka H. landde om half twaalf lokale tijd op La Valletta Airport met een Ryanair-vliegtuig vanuit Brussels Airport. Al in het vliegtuig was een tip binnengekomen dat een passagier op de vlucht naar het eiland in de Middellandse Zee drugs bij zich had.

Aankomst Malta

Na aankomst werd de mevrouw gefouilleerd door het personeel van de Drugseenheid en medewerkers van de douane. Aanleiding was dat ze betrapt werd op grijze pakketten met cocaïne die ze op haar lijf had geplakt. In totaal nam de politie twee kilo cocaïne in beslag die samen een waarde hadden van maar liefst 260.000 euro, echter ruim minder dan de vondst die in augustus dit jaar gedaan werd op Schiphol. Na de controle arresteerde de politie haar.

Drugs in beslag genomen

De vrouw, afkomstig uit Curaçao, maar met een Nederlands paspoort, werd beschuldigd van betrokkenheid bij samenzwering voor drugshandel, een poging doen om cocaïne te smokkelen, het leveren of aanbieden van drugs en het bezit van cocaïne met verzwarende omstandigheden daar dit niet voor persoonlijk gebruik bestemd was.

Echter, de 44-jarige gaf in Malta aan onschuldig te zijn. De drugspakketten zijn door de rechtbank, voorgezeten door Monica Vella, op verzoek van het openbaar ministerie in beslag genomen. Advocaat Annemarie Gaffiero Muscat Drago heeft geen verzoek tot borgtocht ingediend. Wél vroeg ze om een kopie van de audiovisuele verklaring van de 44-jarige vrouw.