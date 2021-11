Russische schaatsers gestrand op Schiphol

Onderweg naar Salt Lake City (Verenigde Staten) kwam de Russische schaatsploeg vast te zitten op Schiphol, meldt Schaatsen.nl.

De VS laat de sporters niet toe. Momenteel kom je het land enkel binnen als je ingeënt bent met een door de WHO goedgekeurd coronavaccin. De Russische schaatsers kregen het niet goedgekeurde Spoetnik-vaccin. Topsporters zouden een uitzondering kunnen krijgen, maar daar gaat veel papierwerk aan vooraf.

De verwachting van Varvara Barysheva, technisch directeur van de Russische Schaatsunie, dat iedereen woensdag naar Kolomna (Rusland) zou kunnen terugreizen, is intussen uitgekomen. In de voorafgaande uren verbleef de schaatsploeg in een hotel bij Schiphol.

Russische schaatsers wachten af

Wegens Thanksgiving (nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada, red.) lopen de benodigde procedures vertraging op die het mogelijk maken om de Russische sporters alsnog toe te laten. Maandag ontving de ploeg ook de juiste papieren niet. Een verblijf in Canada is eveneens geen optie: de autoriteiten hebben een specifiek tijdbestek met de Russische ploeg afgesproken wanneer de schaatsers in het land mogen verblijven.

Door de strenge eisen van de VS wordt deelname aan de kwalificatie voor de Olympische Spelen bemoeilijkt, denkt Barysheva. ‘’Ons wordt de mogelijkheid ontnomen om in gelijke omstandigheden met andere nationale teams te kwalificeren voor de Olympische Spelen’’, licht ze toe bij het Russische MatchTV.

Andere ploegen ook problemen

Volgens coach Dmitry Dorofeev kampt niet alleen de Russische schaatsploeg met problemen. “De Chinezen zijn nog steeds in Stavanger (Noorwegen), omdat het team geen Amerikaanse visa krijgt. Zij zitten ook in een moeilijke situatie’’, geeft hij aan terwijl hij hoopt op deelname aan de kwalificatie in Salt Lake City. Daarentegen konden Nederlandse schaatsers zoals Dione Voskamp, Jutta Leerdam, Lotte van Beek en Wesly Dijs zonder enige moeite dinsdag afreizen naar de VS.