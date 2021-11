Schiphol oogst lof: ‘Dat verklaart deze opleving ook’

Schiphol levert een grote bedrage aan het financiële herstel van Haarlemmeermeer en omstreken, meldt NH Nieuws.

Wegens de coronacrisis kreeg Schiphol het financieel net zoals luchtvaartmaatschappijen zwaar te voortduren. Er vonden een stuk minder vliegbewegingen plaats en daardoor liep de luchthaven bijvoorbeeld veel havengelden mis. Over 2020 en 2021 zag het vliegveld maar liefst 1,6 miljard euro aan haar neus voorbijgaan. Met een verhoging van de havengelden hoopt Schiphol die verliezen terug te verdienen.

Schiphol groot aandeel

Het aantal vluchten op Schiphol neemt weer toe. De luchthaven heeft dan ook een groot aandeel in de economie van Haarlemmermeer. “Het is duidelijk dat Schiphol een heel belangrijke rol speelt voor de economie en de werkgelegenheid in Haarlemmermeer. Dat verklaart deze opleving ook”, zegt wethouder van Luchtvaartzaken (VVD) Jurgen Nobel tegenover NH Nieuws.

De invloed van de coronacrisis op Schiphol was eveneens in de omgeving te merken. In Haarlemmermeer sloten zelfs enkele hotels hun deuren. Andere stonden op omvallen, omdat de lege vliegtuigen geen reizigers meer naar Nederland brachten. Sterker nog, de hotels bereikten een dieptepunt toen de bezetting van de hotels op een bepaald moment nog geen vijf procent bedroeg.

Ondanks dat bleef het vrachtvervoer op Schiphol zijn gang gaan, maar ook in mindere mate. “Er zijn minder vliegtuigen die ook minder worden gevuld met vracht waar de logistieke bedrijven in Haarlemmermeer van leven. Dat heeft automatisch ook gevolgen voor toeleveranciers die minder te doen hebben. Vooral het verschil in coronamaatregelen nekte de sector.’’

Grootste stijging

De economie van de gemeente Haarlemmermeer groeide in het derde kwartaal van 2021 het hardst in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat deze een groei van 17 procent doormaakte. Naast Haarlemmermeer groeide de economie van IJmond met 9 procent en ‘Agglomeratie Haarlem’ met 6 procent. Wethouder Economie (VVD) Marja Ruigrok is blij met de groei van de economie in deze lastige tijden. “We waren het sterkst geraakt en komen nu ook sterk weer terug. Het blijven zware tijden, zeker voor bepaalde sectoren’’, schreef ze op Twitter.