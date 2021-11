Bekende actrice doet boekje open over harde noodlanding

Jennifer Lawrence maakte vier jaar geleden een noodlanding met een privéjet. Sindsdien vindt de actrice vliegen ‘verschrikkelijk’.

In 2017 ging de actrice, die meerdere Oscars gewonnen heeft, in haar geboortestad Louisville aan boord. Tijdens de vlucht naar New York was er volgens haar een hard geluid te horen. Ook de luchtdruk was niet zoals die hoorde te zijn. Vervolgens werd een andere passagier, een dokter die de actrice ter wereld had gebracht, naar de cockpit geroepen. Hij kwam met een bleek gezicht terug.

Technisch mankement

De piloot liet weten dat een van de motoren was uitgevallen. Ondanks dat slechte nieuws betekende dat nog niet dat het vliegtuig, wat naar verluidt een Hawker Beechcraft B40 zou zijn geweest, zou neerstorten. Met één werkende motor kan een toestel immers alsnog een veilige landing maken. Echter, toen de tweede motor ook niet meer werkte, dacht Lawrence dat ze dood zou gaan. “Mijn skelet was alles wat er nog in de stoel zat’’, zegt ze in een interview met Vanity Fair.

Plotseling dook het vliegtuig omlaag en hoorde ze gerommel in de cockpit. “We zouden allemaal sterven. Ik begon voicemails achter te laten voor mijn familie: ‘Ik heb een geweldig leven gehad, het spijt me’. Ik voelde me schuldig. Iedereen zou er zo van balen. En, oh, God, Pippi (hond van Lawrence, red.) zat op mijn schoot, dat was het ergste. Hier is dit kleine ding dat niet gevraagd heeft om hier deel van uit te maken.”

Bidden

Toen de landingsbaan in zicht kwam, stonden er brandweerwagens en ambulances die het vliegtuig opwachtten. “Ik begon te bidden. Niet tot de specifieke God met wie ik was opgegroeid, want hij was angstaanjagend en een zeer veroordelende man. Maar ik dacht: O, mijn God, misschien overleven we dit wel? Ik zal een brandwondenslachtoffer zijn, dit zal pijnlijk zijn, maar misschien overleven we het”, vertelt de actrice.

De piloten wisten het vliegtuig veilig aan de grond te zetten op de luchthaven van Buffalo. Weliswaar stuiterde het vliegtuig na de landing weer omhoog, maar daarna knalde het terug op de grond en bleef het ook aan de grond. De reddingswerkers openden de deuren en de passagiers en bemanning werden ongedeerd uit het toestel gehaald. “Vliegen is verschrikkelijk en ik moet het altijd doen’’, verzucht Lawrence.