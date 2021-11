KLM 777 verliest onderdeel op startbaan

Een Boeing 777-300ER van KLM verloor in de nacht van 21 op 22 november tijdens de start vanaf de luchthaven in Johannesburg een onderdeel.

Het verloren onderdeel betreft een luik van het landingsgestel van de 777, zo laat KLM aan NH Nieuws weten na berichtgeving in The Aviation Herald. De PH-BVN zou als vlucht KL592 vanaf het Zuid-Afrikaanse Johannesburg naar Amsterdam vliegen. Het toestel vertrok vanaf startbaan 03L, maar verloor een van de luiken van het landingsgestel tijdens de takeoff run ofwel het accelereren. De bemanning van het vliegtuig was op dat moment nog niet op de hoogte van het incident en zette de start voort.

Daarop klom de 777 naar haar kruishoogte van 31.000 voet. Intussen werd het losgeraakte onderdeel gevonden op de startbaan en werd de crew geïnformeerd. KLM laat in een verklaring weten dat de vliegveiligheid niet in het geding is geweest. Het toestel kon daarom doorvliegen naar Amsterdam. Op Schiphol stonden voor de zekerheid hulpdiensten klaar, maar het toestel kon veilig landen en taxiën naar de gate. Eenmaal daar werden de passagiers geïnformeerd omdat er voor het uitstappen een inspectie moest plaatsvinden.

De PH-BVN staat sinds het incident nog altijd aan de grond op Schiphol. Het is niet bekend wanneer het toestel weer de lucht in kan. Overigens is ondertussen een vliegverbod ingevoerd voor vluchten vanuit het zuiden van Afrika, waaronder de KL592.