Nederland voert noodstop in op vliegverkeer zuidelijk Afrika

De Europese Commissie wil dat lidstaten onmiddellijk stoppen met het uitvoeren van vluchten naar zuidelijk Afrika. Demissionair minister De Jonge heeft inmiddels bekend gemaakt gehoor te geven aan het verzoek.

Update: het vliegverbod gaat vrijdag om 12.00 uur in voor reizigers uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en eSwatini. Nederlanders die op dit moment nog in zuidelijk Afrika verkeren hebben het recht om terug te komen naar Nederland. Zij zijn uitgezonderd van het vliegverbod. “Maar voor hen geldt wel de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht,” laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten aan NU.nl. Reizigers die op dit moment al onderweg zijn naar Nederland worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine.

Reden voor de ‘noodstop’ op het vliegverkeer is de ontdekking van een zorgwekkende variant van het coronavirus in die regio. Gisteren werd melding gemaakt van de variant B.1.1.529, die zich in hoog tempo verspreidt in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng. Daar bevinden zich onder meer de grote steden Johannesburg en Pretoria. Vlot nadat de eerste informatie over de variant naar buiten kwam stelden het Verenigd Koninkrijk en Israël al reisbeperkingen in voor een aantal landen in het zuiden van Afrika.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

Zuid-Afrika

De reden dat deskundigen bezorgd zijn om de virusmutatie is de – op het eerste oog – hoge mate van besmettelijkheid. In Zuid-Afrika neemt het aantal coronabesmettingen extreem snel toe. Lange tijd lag het aantal rond de 200 per dag, maar woensdag steeg dat aantal naar 1200 en gisteren naar 2465. “De afgelopen vijf dagen zagen we een exponentiële stijging,” zo zei minister van Gezondheid Joe Phaahla. Volgens hem is de nieuwe variant mogelijk de drijvende kracht daarachter.

Intussen zijn nieuwe reisbeperkingen van Israël en het Verenigd Koninkrijk van kracht geworden. Zuid-Afrika en diens buurlanden zijn door Israël op de ‘rode lijst’ gezet, waardoor iedereen die uit die regio komt en geen inwoner is van Israël het land niet binnenkomt. In het VK worden vanaf vrijdagmiddag alle vluchten uit Zuid-Afrika, Zimbabwe, Namibië, Botswana, Lesotho en eSwatini geweerd. Reizigers die op een andere manier vanuit die landen het VK binnenkomen moeten verplicht in quarantaine. Sajid Javid, de Britse minister van Volksgezondheid, is “diep bezorgd”. Volgens de Britse gezondheidsautoriteit is dit “de belangrijkste variant die we tot nu toe zijn tegengekomen”, al wordt benadrukt dat er nog meer onderzoek nodig is.

Ook Italië en Duitsland maakten vrijdag bekend reizigers te weren die de afgelopen twee weken in Zuid-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibië en eSwatini zijn geweest. Ondertussen zou de variant mogelijk ook al in Hong Kong zijn beland.

Dit bericht kan verder worden aangevuld naarmate meer informatie bekend wordt.