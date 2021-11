Passagiers mogen KLM-vliegtuigen op Schiphol niet uit

Passagiers van twee KLM-vliegtuigen die vanochtend uit Zuid-Afrika terugkeerden mogen het vliegtuig niet uit.

Sinds 12 uur geldt een vliegverbod voor reizigers uit Zuid-Afrika en andere landen in het zuiden van Afrika. Nederlanders die zich nog in die regio bevinden mogen wel terugreizen naar Nederland, maar moeten zich daarbij dubbel laten testen én verplicht in quarantaine. Dit zorgt voor Schiphol op dit moment voor een groot uitvoeringsprobleem. Alle passagiers uit de twee KLM-vliegtuigen die vandaag terugkeerden uit het Zuid-Afrika moeten nu eerst getest worden. Tot die tijd moeten zij in het vliegtuig of elders op de luchthaven wachten.

Inmiddels is bekend dat bij alle 600 passagiers een PCR-test afgenomen wordt, maar het duurt naar schatting tot 16.30 uur voordat alle testen zijn afgenomen. Vervolgens zal pas rond 20.30 uur de laatste testuitslag binnenkomen. Voordat reizigers een negatieve testuitslag hebben verkregen mogen ze de luchthaven niet verlaten.