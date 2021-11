Schiphol komt met eerste update over proef

Eind september zette Schiphol varkens in om vogels bij vliegtuigen weg te houden. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

En die zijn positief. “Onze eerste indruk is dat er weinig ganzen zijn gesignaleerd in het gebied (van de varkens, red.). En de varkens hebben hun werk gedaan door de gewasresten op te eten, die nu weg zijn. Alle verzamelde gegevens van onder andere de vogelradar en visuele waarnemingen worden de komende maanden geanalyseerd’’, zegt de woordvoerder van Schiphol tegen The Guardian.

Andere plaats

De geluiden van de omgeving van de varkens zijn op Schiphol ietwat harder dan op de boerderij. Herman Vermeer, onderzoeker varkenswelzijn aan Wageningen University & Research, vertelt dat voorafgaand aan de proef geen rekening gehouden is met de effecten van het vliegtuiggeluid op de varkens. “Ik verwacht als ze het lawaai kennen, ze zich normaal zullen gedragen, net zoals er mensen zijn die geen problemen hebben in de buurt van een treinstation of vliegveld. Als ze ontevreden zijn, laten ze dat zien als een hond in de staart”, zegt hij erover.

Varkens langs de Polderbaan. © Schiphol

Op boerderijen is het een stuk rustiger, ideaal voor varkens. “Varkens hebben vaak stilte nodig om met elkaar te communiceren; bijvoorbeeld met een moeder en biggen in een stal, kan lawaai hen storen. Maar in een buitensituatie zijn varkens vaak geschokt als ze voor het eerst lawaai horen, maar ze zijn ook opportunistisch en flexibel’’, vervolgt Vermeer.

Proef Schiphol

Vogels kunnen een gevaar vormen voor vliegtuigen. Daarom probeert Schiphol ze op allerlei manieren uit de buurt te houden van de start- en landingsbanen. Het vliegveld zet onder meer ‘bird controllers’ in om deze dieren te verjagen. “Schiphol ligt in een polderlandschap, met veel water, grazige weiden en rijke landbouwgrond. Deze factoren dragen er allemaal toe bij dat Schiphol een populaire slaapplaats is voor vogels. Toch vormen vogels een risico voor vliegtuigen’’, vervolgt de woordvoerder van de luchthaven.

Met de varkensproef komt Schiphol met een nieuwe maatregel om de vliegveiligheid te waarborgen. De varkens werden tussen de Polderbaan en Zwanenburgbaan in een gebied van twee hectare gehuisvest, een plek waar suikerbieten worden geteeld. “Ganzen houden van bieten, en als die op het land blijven liggen, komen ze er massaal op af. Daar zitten 30 ganzen te genieten van de bieten, maar die ganzen zijn een gevaar voor vliegtuigen. Hier hebben de varkens de bieten opgegeten, zodat de ganzen wegblijven’’, vertelt mede-eigenaar van fokkerij Buitengewone Varkens Stan Gloudemans .