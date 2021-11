61 passagiers uit Zuid-Afrika positief getest

61 van de 600 passagiers die gisteren met twee KLM-vluchten vanuit Zuid-Afrika in Nederland arriveerden zijn positief getest op het coronavirus.

Sinds vrijdagmiddag 12.00 uur geldt een vliegverbod vanuit Zuid-Afrika en andere landen in die regio. Daar is deze week een nieuwe en op het eerste oog zorgwekkende coronavariant ontdekt, de omikronvariant. Deze lijkt zich sneller te verspreiden dan andere varianten. Terwijl het vliegverbod van kracht werd arriveerden gisteren nog twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika. De 600 passagiers die zich aan boord van die twee vluchten bevonden waren op dat moment niet getest, waardoor zij de vliegtuigen niet mochten verlaten totdat ze negatief getest waren.

Het duurde voor sommige passagiers, die later toch op een speciale locatie op de luchthaven mochten wachten, uiteindelijk tot middenin de nacht totdat de testresultaten binnen waren. Reizigers met een negatieve uitslag mochten de luchthaven verlaten, maar zij moeten nog wel vijf dagen in thuisquarantaine. Van de 600 passagiers uit Zuid-Afrika blijkt dat er 61 besmet zijn geraakt met het coronavirus. Of het gaat om een besmetting met de omikronvariant zal uit later onderzoek moeten blijken.

De positief geteste passagiers zijn overgebracht naar een bewaakt isolatiehotel in de buurt van Schiphol. Daar moeten ze bij klachten zeven dagen blijven. Voor reizigers zonder klachten geldt een termijn van vijf dagen. De passagiers met een positieve test die thuis geen (medereizigers als) huisgenoten hebben mogen, mits zij in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer naar huis te gaan, thuis in isolatie in plaats van in het hotel.

In een verklaring laat GGD Kennemerland, dat de verantwoordelijkheid had voor het testen van de reizigers, weten te begrijpen “dat er frustratie is ontstaan onder passagiers over de situatie”. “Mensen hebben een lange reis achter de rug en verkeren tot ze geland zijn in de veronderstelling dat ze op korte termijn thuis zijn. In plaats daarvan worden ze geconfronteerd met een situatie zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt in Nederland.”