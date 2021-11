Coronahelikopter vliegt weer | Video

De speciaal ingerichte traumahelikopter Lifeliner 5 wordt vanaf deze week weer ingezet voor het verplaatsen van coronapatiënten. Vervoer met de ‘coronahelikopter’ is vanwege de hogere snelheid geschikt voor lange afstanden.

De helikopter, die normaal wordt ingezet voor vluchten van en naar de Waddeneilanden, heeft als thuisbasis Leeuwarden. Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is verantwoordelijk voor de planning van de vluchten. In eerste instantie helpt de Lifeliner 5 bij het verplaatsen van coronapatiënten naar Duitsland. Of hij mogelijk ook wordt ingezet voor binnenlandse verplaatsingen kon een woordvoerster nog niet zeggen.

Het medische team aan boord van de coronahelikopter is afkomstig van het Nijmeegse Radboud UMC. Het toestel is eigenlijk een complete vliegende IC. Het vervoert personen die op de intensive care liggen en die medisch gezien naar een andere IC verplaatst kunnen worden. Op deze manier kan er ruimte gecreëerd worden voor de instroom van nieuwe patiënten. De helikopter zal van maandag tot en met zaterdag gaan vliegen. Hoelang de Lifeliner 5 ditmaal wordt ingezet is nog niet duidelijk.

Ook in eerdere fases van de coronacrisis hielp de Lifeliner 5 bij het verplaatsen van coronapatiënten. Sinds juni van dit jaar werd vanwege het dalende patiëntenaantal in de ziekenhuizen het toestel weer enkel voor zijn vaste vluchten van de Waddeneilanden ingezet. Voor spoedvervoer voor de Waddeneilanden is nu een vervangende helikopter beschikbaar gemaakt, aldus het Radboud UMC. De planning is dat vandaag de eerste patiënt per coronahelikopter naar Duitsland gebracht. Dat zal een patiënt zijn die momenteel in het ziekenhuis Zuyderland in Limburg ligt.

Video: © Orange Media via 1Limburg