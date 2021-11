KLM: geen verklaring voor zoveel besmettingen

KLM weet niet hoe het komt dat 61 van de 600 mensen aan boord van twee vluchten uit Zuid-Afrika besmet waren met het coronavirus.

Sinds vrijdagmiddag 12.00 uur geldt een vliegverbod vanuit Zuid-Afrika en andere landen in die regio. Daar is deze week een nieuwe en op het eerste oog zorgwekkende coronavariant ontdekt, de omikronvariant. Onder de 600 passagiers die gisteren met KLM uit Zuid-Afrika arriveerden bleken er 61 besmet te zijn met het coronavirus. Het is onduidelijk hoe en waar de besmettingen zijn opgelopen. “Feit is dat je op andere plekken besmet kunt raken tussen het moment van testen en van boord gaan”, zegt een woordvoerder van KLM tegen ANP.

Aan boord zorgt KLM ervoor dat de passagiers de veiligheidsregels zoals mondkapjes dragen “zo goed mogelijk in acht nemen”. KLM heeft luchtfilters die de lucht “voortdurend” verversen, maar wijst er ook op dat de besmette reizigers nadat ze van boord kwamen in een ruimte op Schiphol zijn opgevangen. Daar houdt de controlemogelijkheid van KLM op, aldus de woordvoerder.

Uit beelden van de situatie op de luchthaven valt op te maken dat er geen anderhalve meter afstand werd gehouden. Het is onduidelijk of dat de komende dagen mogelijk tot meer besmettingen zal leiden. Nu is gebleken dat 61 reizigers positief zijn getest is de GGD Kennemerland begonnen aan een vluchtcontactonderzoek onder de 600 reizigers.

KLM geeft verder aan de geldende inreisregels zo goed mogelijk te volgen, maar benadrukt dat het de landen zelf zijn die de regels moeten opstellen. “Wij zijn als luchtvaartmaatschappij niet de partij om de beslissing te nemen over wel of niet inreizen. Wij zijn afhankelijk van welke regels er door overheden gesteld worden. Daar zien we op toe, dat is ons beleid. Dat vinden we ook belangrijk want deze landen hebben het beste zicht op wat noodzakelijk is in een land.”

Intussen zijn de testverplichtingen voor KLM-vluchten aangescherpt. Onder de huidige regels mogen Nederlanders en EU-burgers die op doorreis zijn naar hun woonland nog naar Nederland reizen. Zij moeten vervolgens naast een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur voor aankomst in Nederland ook een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud kunnen laten zien. Bovendien geldt na aankomst een quarantaineplicht van tien dagen. Deze periode kan worden ingekort tot vijf dagen als reizigers negatief getest zijn door de GGD.