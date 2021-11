Speciale teststraat ingericht op Schiphol

Vanaf vandaag kunnen reizigers die vanuit Zuid-Afrika naar Nederland vliegen zich na aankomst direct op Schiphol laten testen.

De GGD Kennemerland heeft daarvoor een speciale, extra teststraat ingericht. Daartoe is besloten nadat eerder deze week de ‘omicronvariant’ in het zuiden van Afrika werd aangetroffen. Inmiddels is de variant ook al in andere delen van de wereld aangetroffen, waaronder in Nederland. Van de ruim 600 passagiers die vrijdag, toen een vliegverbod van kracht werd voor het zuiden van Afrika, testten 61 passagiers na aankomst positief op het coronavirus. Inmiddels is vastgesteld dat het bij dertien gevallen om de omicronvariant gaat.

Voor de reizigers die de komende tijd nog aankomen vanuit Zuid-Afrika gelden extra strenge reisrestricties. Zo mogen alleen Nederlanders en EU-burgers die op doorreis naar hun woonland zijn nog via Schiphol reizen. Verder moeten de passagiers voor hun vertrek zowel een negatieve PCR-test als een negatieve sneltest laten zien. Na aankomst in Nederland moeten zij bovendien verplicht in quarantaine.

Het is nu de bedoeling dat mensen die zich nu in de speciale teststraat laten testen de uitslag thuis in quarantaine afwachten. De teststraat zal tot ten minste zaterdag 4 december in gebruik zijn. Reizigers die al eerder uit Zuid-Afrika, Lesotho, eSwatini, Namibië, Mozambique, Zimbabwe, Botswana of Malawi aangekomen zijn wordt opgeroepen zo snel mogelijk in quarantaine te gaan en thuis te blijven. “Ook als er geen klachten zijn en ook als zij gevaccineerd zijn of eerder corona doormaakten,” aldus de GGD. “Hen wordt gevraagd zo snel mogelijk te bellen met het speciaal hiervoor ingerichte telefoonnummer 0800-5005 om een testafspraak te maken. Dus óók als zij geen klachten hebben.”