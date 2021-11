Britse regering loog decennialang over British Airways-vlucht

Het Britse parlement is decennialang door de regering misleid over een British Airways-vlucht die in 1990 in Koeweit landde. Dat schreef de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss afgelopen week in een verklaring.

De kwestie draait om vlucht BA149, die op 1 augustus 1991 vanuit Londen vertrok en een korte stop in Koeweit zou maken. Van daaruit zou de Boeing 747-136, registratie G-AWND, doorvliegen naar het Maleisische Kuala Lumpur. Toen het toestel in Koeweit landde was daar op dat moment een Iraakse invasie gaande. Van doorvliegen was geen sprake meer. De honderden passagiers en bemanning van de British Airways-vlucht werden gegijzeld en velen van hen werden gedurende vijf maanden mishandeld. De Iraakse troepen bliezen de Jumbojet op.

Uit onlangs openbaar gemaakte informatie blijkt dat de Britse ambassadeur in Koeweit het ministerie van Buitenlandse Zaken had gewaarschuwd voor de invasie. Dat is echter door verschillende Britse regeringen ruim dertig jaar achtereen verzwegen. Destijds bereikte de waarschuwing ook Downing Street, MI6 en de ministeries van Defensie en Algemene Zaken. British Airways werd echter nooit ingelicht, waardoor de bemanning nietsvermoedend naar Koeweit vloog en de machine daar landde. Als de waarschuwing wel was doorgegeven had de gijzeling zeer waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. “Deze fout was onacceptabel,” schrijft minister Truss. “Ik bied hiervoor mijn excuses aan aan het Huis [van Afgevaardigden, red.], en wil mijn diepste medeleven betuigen aan hen die vastgehouden en mishandeld werden.”

Het blijft onduidelijk waarom de waarschuwing nooit is doorgegeven. In de vrijgegeven documenten wordt gesuggereerd dat de Britse ambassadeur onduidelijk was over de omvang van de invasie. Ook zou het offensief veel sneller dan verwacht zijn verlopen. Bovendien was er geen formele procedure waarin het doorgeven van dergelijke informatie was geregeld. Een dergelijke procedure bestaat inmiddels wel, zo stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens sommigen maakte de vlucht echter deel uit van een geheime inlichtingenoperatie in Koeweit. Zo zou er een infiltratieteam van geheim agenten aan boord hebben gezeten. “Ik ben ervan overtuigd dat British Airways-vlucht 149 voor militaire inlichtingendoeleinden werd ingezet,” zei Anthony Paice eerder dit jaar tegen de BBC. Paice was destijds werkzaam op de Britse Ambassade. Volgens Clive Earthy, purser van vlucht BA149, was er een man in militair uniform die een groep van tien mannen uit het vliegtuig haalde. Die groep is nooit opnieuw gezien.

De regering heeft de speculaties altijd ontkend, zo ook weer in de afgelopen week. “De documenten komen overeen met de uitspraak in april 2007 van toenmalig Europa-minister dat ‘de regering destijds niet heeft geprobeerd de vlucht op welke manier dan ook te gebruiken’,” meldt de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Barry Manners, een van de passagiers van de vlucht, is teleurgesteld dat de regering de aantijgingen wederom blijft ontkennen: “Dit was een opzettelijke daad van de Britse regering om een ​​burgervliegtuig te gebruiken als militair transportmiddel naar wat later een oorlogsgebied bleek te zijn.”