Hele week geen vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport

Rotterdam The Hague Airport is deze hele week gesloten vanwege werkzaamheden aan de taxibaan.

Omdat het de enige taxibaan is wordt de gehele luchthaven een week lang gesloten. Al het vliegverkeer, met uitzondering van politie- en traumahelikopters, moet daarom uitwijken naar andere vliegvelden. Dat heeft tegelijkertijd ook voordelen: “Als we dit moeten doen met landend en stijgend vliegverkeer kost dat maanden extra tijd, nu doen we het in zeven dagen. We werken dag en nacht door, daarmee kunnen we veel tijd winnen,” vertelt woordvoerder Raymond de Jong namens Rotterdam The Hague Airport aan Rijnmond. Ook kan het vliegveld de vertrek- en aankomsthallen een grondige poetsbeurt geven zonder dat passagiers daarbij worden gestoord.

Het onderhoud aan de taxibaan is hard nodig. In de loop der jaren ontstonden veel gaten en scheuren in de baan, en de laatste renovatie vond ruim twintig jaar geleden plaats. Komende dagen zal het bovenste laagje van het asfalt af worden geschraapt. De resten daarvan worden hergebruikt voor een nieuwe laag. Ook de intersecties, waarvan er al vier onder handen zijn genomen, worden vernieuwd en verbreed. Dat is nog niet alles: “Zo wordt naast het vernieuwen van de fundatie en het asfalt ook nieuwe markering aangebracht, brengen we nieuwe randgoten aan en vervangen we de bekabeling van de baanverlichting. Ook komt er nieuwe LED-verlichting en komen er nieuwe baanborden,” vertelt projectleider Bas Hengeveld.

Ook andere delen van het vliegveld worden de komende tijd gerenoveerd. In april 2022 moet het hele project af zijn. Vanaf volgende week maandag wordt er in elk geval weer vliegverkeer verwacht op Rotterdam The Hague Airport. “Er is geen marge, we moeten het echt in zeven dagen doen,” aldus De Jong.