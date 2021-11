Man aangetroffen in landingsgestel 737 | Video

In Miami is zaterdag een 26-jarige man aangetroffen in het landingsgestel van een Boeing 737.

De verstekeling werd levend aangetroffen in de ruimte van het landingsgestel van een Boeing 737-800 van American Airlines. Het toestel was kort daarvoor als vlucht 1182 geland in Miami na een 2,5 uur durende vlucht vanuit Guatemala-Stad. De man werd kort na aankomst aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst. “Mensen nemen extreme risico’s als ze zichzelf proberen te verbergen in kleine ruimtes zoals vliegtuigen. Dit incident wordt vooralsnog onderzocht,” aldus een woordvoerder.

Op een video is te zien hoe de man na aankomst van de vlucht bij de gate op de grond zit en water aangeboden krijgt. Uiteindelijk is hij uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Stowaway survives flight in wheel well of American Airlines 737 from Guatemala to Miami. https://t.co/Li18wIyiT9 pic.twitter.com/XTk8Bk2gqY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 28, 2021

Het komt vaker voor dat verstekelingen worden aangetroffen in de ruimte bij het landingsgestel. Zo werd eerder dit jaar een man aangetroffen in de wielkast van een vliegtuig dat van Londen naar Maastricht vloog. Doordat de vlucht op relatief lage hoogte was uitgevoerd heeft de verstekeling het overleefd. Wel is hij met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat helaas ook geregeld mis. Zo vond de Koninklijke Marechaussee in april van dit jaar een stoffelijk overschot in het landingsgestel van een KLM-toestel dat afkomstig was uit het Nigeriaanse Lagos.