Reizigers uit quarantainehotel Schiphol gevlucht, in vliegtuig aangehouden

De Koninklijke Marechaussee heeft zondagavond op Schiphol een echtpaar aangehouden dat uit een quarantainehotel was gevlucht.

Het echtpaar, een Spaanse man en een Portugese vrouw, werd aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De twee kwamen afgelopen week samen met andere reizigers uit zuidelijk Afrika aan op Schiphol, en werden na aankomst positief getest op het coronavirus. Net als het merendeel van de andere positief geteste reizigers gingen zij in een speciaal hotel in de buurt van de luchthaven in quarantaine. Het is niet duidelijk of ze besmet zijn met de nieuwe ‘omikronvariant’.

Rond 18.00 uur op zondagavond vertrokken de twee uit het hotel, waarop de Marechaussee werd ingeschakeld. Hoe ze het hotel hebben kunnen verlaten blijft onduidelijk. “Diverse partijen zorgen ervoor dat niemand het hotel in of uit kan, waaronder politie en marechaussee. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is niet bekend,” laat een woordvoerder van de Marechaussee weten aan de NOS. Het echtpaar bleek al aan boord te zijn van een vliegtuig dat op het punt stond vanaf Schiphol naar Spanje te vertrekken. In het toestel zijn zij ‘vrijwel geruisloos en zonder geweld’ aangehouden.

De man en vrouw zijn overgedragen aan de GGD. “Zij bepalen hoe de verdere quarantaine zal verlopen. Het overtreden van quarantaineverplichtingen is een misdrijf. Wij maken proces-verbaal op, het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er verder gaat gebeuren,” aldus de woordvoerder. Inmiddels is het stel verplicht in isolatie geplaatst in een ziekenhuis ergens in Nederland, zo laat de gemeente Haarlemmermeer weten aan NH Nieuws.