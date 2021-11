Ruzie: Schiphol wijst aannemers A-pier de deur

Na een forse ruzie en enorme kostenoverschrijdingen heeft Schiphol een einde gemaakt aan de samenwerking met aannemerscombinatie Ballast Nedam-TAV.

De jarenlange samenwerking tussen Schiphol en de aannemerscombinatie van het Nederlandse Ballast Nedam en het Turkse bouwbedrijf TAV blijkt geen succes. Na jaren vertraging en tegenvallers van honderden miljoenen euro’s heeft Schiphol deze week besloten het contract te ontbinden, ondanks het feit dat de bouw van de nieuwe A-pier zich inmiddels in een vergevorderd stadium bevindt. “Er is een geschil ontstaan, onder andere door onoverbrugbare verschillen van inzicht over welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van het ontwerp,” laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan NU.nl.

De nieuwe pier, die de duurzaamste van Schiphol moet worden, had eigenlijk al in 2019 opgeleverd moeten worden en zou destijds zo’n 400 miljoen euro kosten. Bijna vier jaar na het begin van de bouw is de buitenkant van de pier weliswaar af, maar moet er nog veel gedaan worden. De rekening zou intussen al zijn opgelopen tot meer dan 800 miljoen euro. Volgens Vakblad Cobouw liggen ontwerp- en berekingsfouten ten grondslag aan het inmiddels hoogopgelopen conflict.

“Zoals bekend gemaakt tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers dit jaar, verloopt het afbouwen van de A-pier niet zoals verwacht. Daarover hebben we uitvoerige gesprekken gevoerd met de aannemer, waarin we niet tot overeenstemming zijn gekomen. Dat is vervelend voor alle partijen. We werken momenteel aan een plan om de A-pier zo snel als mogelijk met nieuwe aannemers af te bouwen en op te leveren.” Hanne Buis, Chief Projects & Assets Officer van de Royal Schiphol Group

De luchthaven heeft nu een aanbesteding gestart voor de resterende werkzaamheden aan de A-pier. Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zullen zijn voor de geplande opening van de A-pier. Ook is er nog geen akkoord over de financiële afwikkeling van de samenwerking. “Dat is niet afgewikkeld. Er zijn wel afspraken over het veilig en gecontroleerd overdragen van het werk. Voor de rest zetten we het gesprek voort,” zegt Ballast Nedam-bestuurslid Olav Padberg tegen het Financieel Dagblad. Volgens Padberg zijn er in de overeenkomst die de luchthaven en de aannemers hebben gesloten regelingen opgenomen over de behandeling van geschillen. “Er zijn verschillende stappen en uiteindelijk kom je bij de rechtbank. Zo ver zijn we niet en daar hopen we ook niet uit te komen.”