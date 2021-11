Video uitgelekt waarop crash Britse F-35 te zien zou zijn

Op social media gaat een video rond waarop de crash van een Britse F-35 te zien zou zijn.

Op de beelden is te zien hoe een F-35 probeert op te stijgen vanaf het vliegdekschip HMS Queen Elizabeth. Opmerkelijk genoeg lijkt het toestel richting het einde van de startbaan juist vaart te minderen. Vervolgens is te zien hoe de piloot dankzij zijn schietstoel het toestel veilig weet te verlaten. De F-35 crasht intussen in de zee. Enkele seconden nadat de straaljager uit beeld verdwenen is komt de parachute met daaronder de piloot in beeld.

Het Britse Ministerie van Defensie bevestigde eerder deze maand al dat er een ongeluk had plaatsgevonden met een F-35 en dat de piloot daarbij het toestel veilig had kunnen verlaten. De afgelopen weken werd in de media al veelvuldig gespeculeerd over de mogelijke oorzaak van de crash. Zo zou de ‘rain cover’ mogelijk nog voor de motor hebben gezeten op het moment van opstijgen. Het ministerie zegt op de hoogte te zijn van de video die online rondgaat, maar geeft aan dat het nog te vroeg is om iets over de mogelijke oorzaken van het incident te zeggen. Er loopt nog een onderzoek en het toestel is vermoedelijk nog niet uit de zee gehaald.