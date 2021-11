Zangeres maakt na arrestatie excuses aan KLM

De Amerikaanse zangeres Ari Lennox is maandag op Schiphol gearresteerd. Inmiddels heeft ze haar excuses aangeboden aan KLM.

“Hi Amsterdam,” tweette Lennox gisteren opgewekt. Een uurtje later was de stemming omgeslagen: “Fuck Amsterdamse beveiligers. Ze haten zwarte mensen”. De zangeres werd ‘s ochtends op Schiphol gearresteerd nadat ze naar eigen zeggen door een KLM-medewerker etnisch geprofileerd was. Ze zou dronken zijn geweest en zich agressief hebben gedragen. De Marechaussee bevestigde de aanhouding: “Ze wilde niet kalmeren,” aldus een woordvoerder. Het is vooralsnog onduidelijk of Lennox zich nog in hechtenis bevindt.

KLM is na het incident een onderzoek begonnen. Volgens een woordvoerder van de maatschappij ‘heeft er een woordenwisseling plaatsgevonden die ging over het inzien van haar legitimatie’. Lennox toonde daarbij volgens KLM niet het juiste document. “Toen de medewerker haar daarop aansprak, heeft ze de verkeerde conclusies getrokken. Inmiddels heeft haar management excuses aan ons aangeboden,” vertelde de woordvoerder aan Het Parool. Dat bevestigt platenmaatschappij Universal Music aan het AD: “Het management van Ari Lennox heeft hun excuses aangeboden voor haar gedrag. Zelf kon ze dat nog niet doen, want ze zit nog vast. Maar later vanavond zal ze ook met een statement komen.”

I’m being arrested in Amsterdam for reacting to a woman racially profiling me — Ari Lennox (@AriLennox) November 29, 2021