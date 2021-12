British Airways A380 nog steeds aan de grond na schade

Een vogel is bij de eindnadering van een Airbus A380 van British Airways in de linkermotor gevlogen, meldt Simple Flying.

De reuzenjumbo vertrok op 28 november om 16:05 uur lokale tijd vanuit Londen Heathrow naar Madrid-Barajas Airport. De machine, met registratie G-XLEF, zou daar om 18:50 uur arriveren. Hoewel een vogel een motor aan de linkervleugel beschadigde, waren de piloten van de A380 in staat het vliegtuig veilig te laten landen op baan 32L.

Het toestel liep door de birdstrike dusdanig schade op dat het vandaag (woensdag, red.) nog steeds aan de grond staat op de Spaanse luchthaven, blijkt uit gegevens van Flightradar24. Dat betekende dat de terugvlucht naar Londen Heathrow op de dag van het incident geannuleerd werd. De passagiers die op dat moment in de gate aan het wachten waren, kregen te horen dat hun vlucht uitgesteld werd naar de volgende dag. De reizigers vlogen zondag met de G-XLEG, eveneens een A380, terug naar Engeland waar ze om 21:25 uur lokale tijd arriveerden.

A380 de British Airways dañado hoy durante su aproximación a Barajas.

El avión estaba realizando un vuelo de Londres a Madrid cuando sufrió un golpe con un pájaro.

El pájaro golpeó el carenado y atravesó el motor número 2. pic.twitter.com/2LauTlUGSb — Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) November 29, 2021 Vertaling: British Airways A380 vandaag beschadigd bij de nadering van Barajas vanuit Londen Heathrow. Motor raakte daardoor beschadigd.

Europese vluchten A380

Dat de A380 tussen Londen Heathrow en Madrid-Barajas Airport vliegt is opmerkelijk. Normaal gesproken gebruikt British Airways de Superjumbo voor langeafstandsvluchten. De hele maand november zette de maatschappij dit vliegtuigtype in op de route Londen Heathrow-Frankfurt-Londen Heathrow en Londen Heathrow-Madrid-Londen-Heathrow. Van zondag tot vrijdag vliegt de A380 ’s ochtends heen en terug vanuit de Engelse luchthaven naar het vliegveld in Duitsland. ’s Middags komt de luchtreus nogmaals in actie: dan vliegt de machine van Heathrow naar Madrid en terug. In het weekend draait de Engelse luchtvaartmaatschappij dit schema om.

Reden voor de Europese vluchten is dat de A380 tijdens de coronacrisis lange tijd aan de grond stond. British Airways streeft ernaar om in december naar onder meer Miami, Los Angeles en Dubai te vliegen. Door deze Europese vluchten uit te voeren kan de crew zich (weer) vertrouwd maken met de A380. In tegenstelling tot Lufthansa houdt de Engelse maatschappij dit type (voorlopig) in de vloot.