KLM trekt boetekleed aan

KLM heeft haar excuses aangeboden aan passagiers uit Zuid-Afrika die vorige week urenlang vastzaten in het vliegtuig en op Schiphol.

Vorige week vrijdag landden twee KLM-vliegtuigen uit Johannesburg en Kaapstad. In de tijd dat de toestellen onderweg waren vanuit Zuid-Afrika naar Nederland werd een vliegverbod voor reizigers uit het Afrikaanse land ingesteld. Reden daarvoor is de angst voor de nieuw coronavirusvariant, Omikron.

Toen de reizigers in Amsterdam arriveerden, moesten zij lange tijd in de vliegtuigen wachten. Iedereen die aan boord van die twee vluchten zat werd verplicht om te testen bij de GGD. Uiteindelijk zouden alle zeshonderd passagiers een PCR-test hebben gedaan. Voordat zij de testuitslagen ontvingen, mochten ze de luchthaven niet verlaten. De laatste testuitslag kwam om 20:30 uur pas binnen.

Excuses KLM en Schiphol

KLM laat weten te ‘begrijpen’ dat passagiers niet te spreken zijn over de manier waarop zowel zij als Schiphol met hen omgingen. ‘’KLM werd verrast door de plotseling aangepaste reisrestricties terwijl de vluchten al onderweg waren naar Nederland. We balen er enorm van dat klanten mede door externe omstandigheden lange tijd geen duidelijkheid verschaft kon worden over het proces, zij zo veel uren aan boord moesten blijven en vervolgens op deze niet-klantvriendelijke wijze behandeld zijn”, geeft KLM aan bij de Telegraaf.

De luchtvaartmaatschappij zegt te willen leren van deze situatie. ‘’Het moet beter. Alle klanten die hier de dupe van zijn geworden, bieden wij onze excuses aan. We zijn uiteraard bereid om het gesprek met hen aan te gaan.’’ Schiphol trekt eveneens het boetkleed aan. ‘’Wij maken ook excuses aan de betreffende reizigers. We gaan graag met hen in gesprek”, licht een woordvoerder van de luchthaven toe.