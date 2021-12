Verfproblemen A350 blijken veel groter dan gedacht

Qatar Airways worstelt er al langere tijd mee: snelle verslechtering van het verfoppervlak van de Airbus A350. Nu geven ook andere luchtvaartmaatschappijen aan soortgelijke problemen te ondervinden.

Qatar Airways

Qatar Airways, dat met een vloot van ruim vijftig A350’s opereert, is al maandenlang zeer uitgesproken over de kwestie. In juni van dit jaar werd al bekend dat de leveringen van nieuwe Qatar-A350’s tijdelijk zouden worden stopgezet. Afgelopen augustus zette de gedupeerde luchtvaartmaatschappij bovendien dertien Airbus A350’s voorlopig aan de grond. Inmiddels zijn dat er twintig. De capaciteitsvermindering werd in eerste instantie opgevangen met Airbus A330’s. Binnenkort gaat het bedrijf met tegenzin zelfs weer met de A380 vliegen.

Ondanks het feit dat Qatar Airways regelmatig openlijk haar ontevredenheid uit over de problemen en de wijze waarop Airbus daarmee omgaat, leek het er tot voor kort op dat de Europese vliegtuigbouwer weinig haast maakte met het zoeken naar een oplossing. Verondersteld werd dat de verflagen sneller verslechteren vanwege het warme woestijnachtige klimaat in Doha, maar uit een onderzoek van Reuters blijkt dat de verfproblemen veel wijdverspreider zijn en waarschijnlijk niet door de hitte worden veroorzaakt.

Meer maatschappijen met A350-problemen

Reuters dook in het gesloten systeem voor onderhoudsmededelingen dat zowel Airbus als A350-gebruikers hanteren. Daaruit bleek dat naast Qatar Airways ten minste vijf andere luchtvaartmaatschappijen klachten hebben geuit over de verslechtering van het verfoppervlak van de A350. In de publicatie worden Finnair, Cathay Pacific, Etihad, Lufthansa en Air France namens Air Caraibes genoemd.

Uit het onderzoek blijkt dat er bij Finnair, Lufthansa en Cathay Pacific sprake is van ‘cosmetische schade’ aan hun A350’s. Finnair meldde de eerste problemen slechts een jaar na de eerste ingebruikname van dit vliegtuigtype. Bij Cathay Pacific zou het om een vergelijkbare termijn gaan. In één geval zou de verfslijtage al twee weken na ontvangst zijn ontstaan. Lufthansa gaf in 2017 aan dat er op verschillende plekken afbladderende verf was ontdekt. In sommige gevallen ging het om een gebied van maar liefst een vierkante meter. In februari is de Duitse maatschappij, onder het mom van het aanbrengen van de nieuwe livery, begonnen met het overspuiten van haar A350’s. Aangezien de verflaag in Toulouse werd aangebracht was duidelijk dat Airbus de werkzaamheden verrichtte in plaats van Lufthansa zelf. Destijds werd al gespeculeerd dat de onderhoudsbeurt onder de garantieregeling van de toestellen viel.

A dispute between Airbus and Qatar Airways over paint and surface flaws on A350 jets stretches beyond the Gulf, with at least five other airlines raising concerns since the high-tech model entered service https://t.co/u9LkhH6ucR 1/6 pic.twitter.com/lnx54Kuggf — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2021

Oorzaak

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de precieze oorzaak van de verfproblemen is. Airbus zelf beschrijft het probleem als ‘vroege oppervlakslijtage’. De mesh-laag zou een verklaring voor het ontstaan van de afbladdering kunnen bieden. Net als de Boeing 787 Dreamliner wordt de romp van de Airbus A350 vervaardigd met composiet in plaats van met aluminium. Doordat de buitenkant van het toestel niet van metaal is gemaakt, is de extra mesh-laag nodig om bijvoorbeeld een blikseminslag te kunnen geleiden. Die extra laag bewerkstelligt echter dat de verf slechter aanhecht. Wat het geheel nog ingewikkelder maakt is dat verf uitzet en inkrimpt afhankelijk van de temperatuur, terwijl koolstofvezel dat niet doet.

In de beginfase van de verslechtering gaat het enkel om optische schade. De verslechterende laag brengt niet gelijk de veiligheid van de toestellen in gevaar. Echter, zo vertelt een bron aan Reuters, bij Qatar Airways en ten minste één andere maatschappij is de slijtage dermate groot dat ook in de mesh-laag onder de verf gaten begonnen te ontstaan. Dat zou wél een veiligheidsgevaar kunnen inhouden.