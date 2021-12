KLM 737 keert boven bestemming terug naar Schiphol

De piloten van Boeing 737-700 van KLM besloten woensdagavond boven Hamburg, de luchthaven waar het vliegtuig zou landen, terug te vliegen naar Schiphol.

Het toestel, met registratie PH-BGX, vertrok om iets over negen vanaf de Polderbaan richting de Duitse luchthaven. Vrijwel bij de bestemming vloog de Boeing enkele rondjes boven Hamburg. Na ongeveer een halfuur boven de stad te hebben gecirkeld besloten de vliegers terug te keren naar Amsterdam. Daar zou de machine van KLM circa twee uur na take-off op de Kaagbaan arriveren.

De Boeing 737-700 cirkelt boven Hamburg en keert terug naar Amsterdam. © Flightradar24.com

KLM 737 keert terug door weersomstandigheden

De reden dat het toestel terugkeerde naar Amsterdam was het weer. “Het toestel kon wegens de weersomstandigheden niet landen en is daarom uit voorzorg teruggekeerd naar Schiphol”, licht een woordvoerder van KLM toe tegenover Up in the Sky. “De vlucht is vervolgens geannuleerd. Passagiers zijn naar een hotel gebracht en omgeboekt.” De terugvlucht die de volgende ochtend (donderdagochtend) om 06:15 uur gepland stond is eveneens geannuleerd.

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het KLM-toestel niet het enige vliegtuig was dat uitweek. Een Ryanair-vlucht afkomstig uit Porto besloot uiteindelijk te landen op de luchthaven van Neurenberg. Daarentegen waren zo goed als alle andere binnenkomende vluchten wél in staat om (op tijd) te landen. Sommige echter met een kleine vertraging. Daarnaast kon ook een groot aantal vliegtuigen wel op tijd vertrekken. Alleen een vlucht van Ryanair naar Palma de Mallorca vertrok met tweeënhalf uur vertraging.