KLM vreest na voorval Schiphol nieuw probleem

Gegeven de nieuwe omikronvariant van het coronavirus past KLM de service aan boord van vluchten naar Zuid-Afrika aan, meldt de Telegraaf.

Hoewel de luchtvaartsector uit het dal aan het klimmen is, is ook zij nog niet klaar met corona. Het is opnieuw een tegenslag voor de sector toen vorige week het nieuws naar buiten kwam dat er een nieuwe variant van het virus opdook in Zuid-Afrika. Nederland stelde een inreisverbod in voor reizigers uit dit land. De confrontatie hiermee leidde vorige week vrijdag tot grote onvrede van passagiers die aan boord zaten van KLM-vluchten vanuit Johannesburg en Kaapstad. Lang zaten zij vast in het vliegtuig en vervolgens op Schiphol, omdat ze een PCR-test moesten doen.

Oorzaak daarvan is volgens de Telegraaf het ‘trage handelen van Schiphol en de GGD’. Veel passagiers lieten zich negatief uit over het voorval. Tevens was het niet mogelijk om catering aan boord van het vliegtuig te krijgen. KLM maakt zich hierdoor zorgen over de imagoschade. ‘’Er is na twee jaar corona nog steeds geen draaiboek op de luchthaven voor dit soort gevallen. Onbegrijpelijk”, uit een bron, van wie de naam niet bekend is, zijn of haar ongenoegen bij de krant.

KLM neemt maatregelen

KLM neemt wegens de nieuwe coronavariant maatregelen op vluchten naar Zuid-Afrika. Om het aantal contactmomenten met passagiers te reduceren, schaalt de maatschappij de service af. Tevens kunnen personeelsleden het aangeven als ze liever niet naar het Afrikaanse land vliegen. ‘’Zo’n verzoek nemen we in behandeling. We benadrukken dat dit slechts in enkele gevallen voorkomt”, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) laat weten dat er voor KLM-personeel extra (voorzorgs)maatregelen genomen worden. ‘’Natuurlijk is het goed opletten wanneer er weer een nieuwe variant van het virus opduikt, maar onrust is er niet. De omlopen zijn inmiddels verkort, de crew mag het hotel niet uit en er wordt extra getest. We houden het in de gaten”, licht een woordvoerder van de vakbond toe.