Ministerie wijst ‘Schipholtaks’ af

Vorige week stelde een alliantie van overheden voor vanaf 2036 twee euro te vragen van mensen die naar Schiphol reizen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IeW) steekt daar echter een stokje voor.

Het doel is om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Daarom wilden de overheden een kleine bijdrage berekenen aan automobilisten en treinreizigers om het project te (terug) te financieren. Met dit plan gaat in totaal een bedrag van drie miljard euro gemoeid. De overheid financiert anderhalf miljard euro. Verder willen de Vervoerregio, gemeente Amsterdam én Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol één miljard euro in dit project steken.

Ministerie ziet af van voorstel

Echter, de Kamer wordt niet warm van het voorstel van de alliantie. Demissionair minister van IeW Barbara Visser ziet het niet gebeuren dat reizigers over vijftien jaar twee euro moeten neerleggen voor iedere keer dat ze naar Schiphol reizen. ‘’Ik vind het zeer belangrijk dat iedere reiziger of werknemer die naar Schiphol afreist daarvoor niet extra hoeft te betalen. Schiphol is gewoon een openbare ruimte en verzamelpunt voor iedereen. Ik vind het echt onwenselijk als specifiek voor dat traject een extra bedrag zou moeten worden betaald’’, zegt ze tegen de Telegraaf.

Visser gaat komende week met de betrokken partijen om de tafel. ‘’Zij hebben al geld gekregen, de eerste tranche vanuit het Nationaal Groeifonds. Maar wel onder voorwaarde van cofinanciering. Dat is dus een heikel punt. Ik zal het onderwerp komende week aanstippen in mijn gesprekken met de partijen. We zullen ook spreken over de onderbouwing van de plannen.”

Wel of geen meer geld van overheid?

De alliantie van overheden hoopt op meer geld. Of dat er komt, is nog niet bekend. Reden daarvoor is dat de kabinetsvorming nog steeds op zich laat wachten. Egbert de Vries, wethouder van Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water van Amsterdam (PvdA), denkt daarom dat de Rijksoverheid voor 9 januari niet nogmaals met 1,5 miljard euro aan komt zetten. In april werd bekend dat het Nationaal Groeifonds 1,5 miljard euro reserveerde voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, maar dat zou alleen gerealiseerd kunnen worden als het Rijk vóór 9 januari nogmaals met 1,5 miljard euro zou komen.